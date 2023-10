Florian Boillot »Soziale Arbeit am Limit«: Rund 300 So­zi­al­ar­bei­te­r protestieren gegen Unter­finanzierung und Überlastung in Berlin (22.10.2023)

Bevor diesen Donnerstag die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder beginnen, hat der Verdi-Bezirk Berlin-Brandenburg über die Situation in der Region informiert. Denn der Tarifvertrag der Länder (TVL) habe für die beiden Bundesländer »große Bedeutung«. Die Arbeitsverhältnisse von rund 250.000 Beschäftigten würden durch den Tarifvertrag »direkt oder mittelbar geprägt«. So würden beispielsweise in der Hauptstadt viele Einrichtungen den TVL oder Teile des TVL in ihren Haustarifverträgen anwenden. Wenn sich diese »In-Bezugnahme« jedoch nur auf die Entgelttabelle beziehe, könne das dazu führen, dass z. B. eine Inflationsausgleichsprämie für diese Betriebe ausbleibe.

Darüber hinaus lege das Land die Kostensteigerungen, die sich aus den Tarifabschlüssen im TVL ergeben, in den Kostenverhandlungen mit den Freien Trägern der Wohlfahrtspflege zugrunde. Deshalb komme dem TVL die Funktion einer »Leitwährung für die Soziale Arbeit in Berlin« zu.

Und weil der öffentliche Dienst mit enormen Personalproblemen zu kämpfen habe, werde in den Tarifverhandlungen »auch über die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes verhandelt«. Während für Brandenburg keine genauen Zahlen vorlägen, wie viele Stellen in den öffentlichen Verwaltungen des Landes unbesetzt seien, seien in Berlin allein in den Senatsverwaltungen etwa 4.000 Stellen (vier Prozent) und in den Bezirken 2.700 (elf Prozent) Stellen aktuell nicht besetzt. Der Senat erwarte, dass bis 2030 aus demografischen Gründen 40.000 Stellen in den Senats- und Bezirksverwaltungen nachbesetzt werden müssen, so Verdi.