M. Weber/WTVnews UG Essen/dpa Die Wohnung des mutmaßlichen Dschihadisten wurde Dienstag abend durchsucht (Duisburg, 24.10.2023)

Der Mann soll einen Anschlag auf eine proisraelische Demons­tration geplant haben. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten in Duisburg am Dienstag hat die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf ein Ermittlungsverfahren gegen den 29 Jahre alten Mann eingeleitet. Es gehe dabei um den »Verdacht des sich Bereiterklärens zu einem Verbrechen«, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presseagentur (dpa). Es lägen Erkenntnisse vor, »dass der Beschuldigte zu einer im Ausland ansässigen Person in strafrechtlich relevanter Weise in Kontakt gestanden haben könnte«. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Sondereinsatzkommando hatte am Dienstag die Wohnung des »Gefährders« in Duisburg gestürmt und den Mann festgenommen. Nach Angaben der Polizei Essen habe es zuvor einen Hinweis auf ein »mögliches Anschlagsszenario« gegeben.

Laut Spiegel soll der Hinweis von einem ausländischen Nachrichtendienst gekommen sein. Die Behörden hätten befürchtet, dass der Verdächtige einen Lkw, zu dem er leicht Zugang habe, für einen Anschlag einsetzen könnte. Wie der WDR unter Verweis auf Sicherheitskreise berichtete, soll der Mann im Internet gezielt nach proisraelischen Veranstaltungen und dschihadistischen Inhalten gesucht haben. Ob er dabei schon eine konkrete Demonstration im Blick hatte, sei unklar. Die Durchsuchungen in der Wohnung seien in der Nacht abgeschlossen worden, erklärte ein Polizeisprecher. Es werde weiter »mit Hochdruck« ermittelt.

Die Generalstaatsanwaltschaft gab an, dass der Festgenommene 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf wegen Mitgliedschaft in der fundamentalistischen Miliz »Islamischer Staat« zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren Haft verurteilt worden war und die Strafe vollständig verbüßt hat. Laut Bild ist der damals 20jährige Ende 2013 über die Türkei nach Syrien gereist und schloss sich dort dem »Islamischen Staat« an. Sein Kampfname sei »Osama Al Almani« (»Osama, der Deutsche«) gewesen. Er habe in mehreren Propagandavideos mitgewirkt, heißt es.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte laut dpa am Mittwoch, der Festgenommene habe sich über Anschlagsziele »in bezug auf proisraelische Demos informiert«. »Nach allem, was wir wissen, handelt es sich um einen Einzeltäter«, sagte Reul. Es gebe »Hinweise, dass dieser Mann einen Anschlag plant«. Bei einer ersten Auswertung der bei ihm beschlagnahmten Datenträger seien weitere Anhaltspunkte entdeckt worden, so Reul.

Rechtsanwalt Mutlu Günal, der den Festgenommenen vertritt, sagte der dpa, er habe mit seinem Mandanten telefoniert. »Er möchte sich derzeit auf mein Anraten schweigend verteidigen und steht für eine Vernehmung nicht zur Verfügung«, sagte der Anwalt. Sein Mandant habe an einem Aussteigerprogramm teilgenommen, der Erfolg sei ihm ausdrücklich bescheinigt worden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht keine Veränderung der »Gefährdungslage« in der BRD. »Wir haben keine erhöhte, konkrete Gefährdung«, versicherte sie am Mittwoch in Berlin. Gleichzeitig betonte die Ministerin: »Wir beobachten das sehr genau – gerade jetzt in diesen Zeiten.« Mit Blick auf die Lage im Nahen Osten seien alle Sicherheitsbehörden in Alarmzustand.