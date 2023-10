Fabian Bimmer/REUTERS Rheinmetall macht glänzende Geschäfte unter anderem mit panzerbrechender Munition (6.6.2023)

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich für die kriegführende Ukraine schlechte Nachrichten gemehrt. Am prägnantesten formulierte den Inhalt der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki: Sein Land werde mit Kiew keine neuen Abmachungen über Waffenlieferungen schließen, es habe genug damit zu tun, die eigene Armee aufzurüsten. Morawiecki wurde inzwischen zwar abgewählt, doch auch ein neuer und »ukraine-freundlicherer« Regierungschef in Warschau kann kurzfristig nicht die Kapazitäten der eigenen Rüstungsbranche erhöhen. In der Sache ähnliche Äußerungen kamen aus der Slowakei, Belgien und Italien. Die Bundesregierung sagte der Ukraine für den Winter zwar neue Waffen für eine Milliarde Euro zu, vergaß aber nicht zu erwähnen, dass die versprochenen Flakpanzer und Flugabwehrraketen »aus eigenen Beständen« der Bundeswehr entnommen würden.

In dieser im Prinzip seit langem absehbaren Situation haben die westlichen Geld- und Waffengeber der Ukraine in aller Stille einen »Future Capabilities Process«, eine Planungsabteilung für künftige Fähigkeiten der Ukraine, ins Leben gerufen. Die soll ermitteln, was die Ukraine mittel- und langfristig an militärischem Gerät benötigen wird, und wie sich dieser Bedarf – nebst dem Profit daraus – auf ukrainische und westliche Lieferanten verteilen lässt. Der Koordination dieser Bemühungen diente offenbar auch das am Dienstag mit einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beehrte Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum in Berlin.

Die Ukraine sieht sich selbst in der Perspektive des Jahres 2040 als weltweit führende Rüstungsnation. Dies soll geschehen, indem mit westlichem Kapital und ausländischer wie auch ukrainischer Technologie Waffenproduktionen jeder Art in der Ukraine in Gang gesetzt werden. Wesentliches Werbeargument: fehlende Beschränkungen im Reexport solcher Waffen. Rheinmetall-Chef Armin Papperger verschwieg bei der Unterzeichnung der Gründungsdokumente für eine deutsch-ukrainische Panzerfabrik am Dienstag in Berlin nicht einmal, dass sein Unternehmen als künftiger Mehrheitseigner dieses Werks auch auf den Export in Drittstaaten und Konfliktgebiete aller Art setze – all das, was in Deutschland unter dem Vorbehalt politischer Genehmigungen steht, soll aus der Ukraine problemlos möglich werden. Und dieser Veranstaltung gab der Bundeskanzler durch seine Anwesenheit seinen Segen.

Angesichts der Skrupellosigkeit, mit der die Ukraine und ihre westlichen Sponsoren sich auf eine jahrzehntelange militärische Auseinandersetzung in Osteuropa einstellen, ist es nur bedingt ein Trost, dass eine Powerpoint-Präsentation schneller gebaut ist als ein Rüstungsbetrieb. Vor allem, weil der Ukraine mit dem Donbass die schwerindustrielle Basis für eine Rüstungsproduktion nichtelektronischer Art inzwischen weitgehend verlorengegangen ist.