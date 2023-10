Alex Babenko/AP Photo Eine Gruppe ukrainischer Soldaten setzt vom Ufer des Dnipro ab (14.10.2023)

Gut tausend Kilometer ist die Frontlinie in der Ukraine lang, und je nachdem, wo man hinschaut, kann jede Seite behaupten, in der Offensive zu sein und der anderen Misserfolge zuzufügen. Gehen wir also die Abschnitte der Reihe nach durch.

Im Norden an der Grenze zwischen den Verwaltungsbezirken Charkiw und Lugansk werden die russischen Angriffe auf den Verkehrsknotenpunkt Kupjansk am Fluss Oskil fortgesetzt. Die Front hat sich allerdings seit Wochen nicht in größerem Umfang bewegt. Ein ukrainischer Militärsprecher berichtete am Dienstag, dass Russland in letzter Zeit nicht mehr so sehr auf massiven Artilleriebeschuss setze, sondern auf menschliche Reserven. Das verweist indirekt auf eine Äußerung aus estnischen Militärkreisen, wonach Russland über etwa vier Millionen Artilleriegranaten verfüge. Dies reiche etwa für einen einjährigen Krieg geringer Intensität.

Wenige Tage darauf wurde diese Zahl in russischen Medien indirekt bestätigt – in der Form, dass berichtet wurde, die russische Armee verschieße täglich 10.000 Granaten des Kalibers 152 Millimeter. Das entspricht, umgerechnet auf 365 Tage, grob den aus Estland gemeldeten vier Millionen Schuss. Und es ist, das schrieben die russischen Medien nicht dazu, eine deutliche Reduzierung der Intensität des Beschusses. Während der Kämpfe um Sewerodonezk oder Bachmut hatte allein Russland täglich zwischen 50.000 und 60.000 Granaten verschossen.

Wenn man russische Meldungen hinzunimmt, wonach das Land im Jahr eine Million Granaten produziere – was sich erst einmal nach viel anhört, wenn man ignoriert, dass vier Millionen »gebraucht« würden –, zeichnen sich die Umrisse eines zwar nicht akuten, aber doch schleichenden Munitionsmangels auch auf russischer Seite ab. Dass auf der ukrainischen Seite die Artilleriemunition knapp ist, wird selbst in Kiew eingeräumt. Der dortige Minister für strategische Industrie, Olexander Kamyschin, sagte dieser Tage, die Ukraine könne die gesamte weltweite Munitionsproduktion gebrauchen, um den Krieg siegreich zu beenden. Vorhanden sei aber weit weniger, so Kamyschin.

Weiter südlich ist das im Sommer von Russland unter schweren Verlusten eroberte Bachmut nach wie vor umkämpft. Ukrainische Truppen greifen die südlich von Bachmut gelegene und derzeit russisch kontrollierte Ortschaft Klischtschijiwka an, russische Einheiten stoßen im Norden der Ruinenstadt vor – jede Seite offenbar in dem Bestreben, die Stellungen der anderen zu überflügeln und dem Gegner mit Einschließung zu drohen. Entscheidende Ergebnisse waren in den vergangenen Tagen nicht zu vermelden.

Von Bachmut nach Südwesten liegt die vor dem Krieg von 20.000, jetzt noch von einigen hundert Menschen bewohnte Stadt Awdijiwka. Hier zeichnet sich ein ähnliches Muster ab wie im Sommer vor Bachmut. Russische Truppen versuchen, im offenen Gelände nördlich und südlich der seit 2014 an der Frontlinie liegenden Stadt voranzukommen. Zuletzt haben sie nördlich und nordwestlich von Awdijiwka einige kleinere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht, außerdem die Abraumhalde der großen Kokerei, die das Gelände beherrscht und als Beobachtungsposten der Umgebung für beide Seiten militärischen Wert besitzt.

Anfang der Woche räumte die ukrainische Seite Geländeverluste um Awdijiwka erstmals offiziell ein. Aus den russischen Meldungen muss man herauslesen lernen, dass »sich am Rande von Sewernoje festsetzen« eben nicht bedeutet, dass man das Dorf schon kontrolliert. Eine Eroberung von Awdijiwka wäre für Russland in erster Linie deshalb wichtig, weil die Stadt nur 15 Kilometer vom Zentrum von Donezk entfernt liegt und der Großteil des ukrainischen Artilleriebeschusses der einstigen Millionenstadt von Positionen rund um Awdijiwka aus erfolgt ist.

An der Front im Gebiet Saporischschja tut sich im Moment offenbar nichts, was auf eine dynamische Entwicklung hindeutet. Die ukrainische Offensive des Sommers hat sich festgelaufen, die Namen der umkämpften Ortschaften sind seit Wochen dieselben. Dabei scheint Russland auf lokaler Ebene die Initiative zu Gegenangriffen ergriffen zu haben. Erfolge sind bisher jedoch ausgeblieben.

Für wachsende Besorgnis unter russischen Militärbloggern sorgt dagegen die Tatsache, dass ukrainische Sturmtruppen östlich von Cherson offenbar über den Dnipro gesetzt sind und in dem nur von schwachen russischen Kräften gesicherten Ufergebiet mit Sümpfen und Auwäldern Fuß gefasst haben. Erste russische Meldungen darüber, dass die Eindringlinge nach kurzer Gegenwehr aufgerieben oder in den Fluss zurückgetrieben worden seien, wichen später Darstellungen des Inhalts, dass sich ukrainische Sabotagetrupps nach wie vor in dem Gebiet versteckten und der Einbruch »gefährlicher als erwartet« sei.

Günstig für den ukrainischen Vorstoß war offenbar der Erfolg des Raketenangriffs auf den russischen Hubschrauberstützpunkt in Melitopol in der vorigen Woche. Von hier aus war auch die Dniprofront zumindest aus der Luft kontrolliert worden. Nach dem Verlust einiger Maschinen scheint dies jetzt für die russische Seite schwieriger geworden zu sein. Für einen theoretisch vom südlichen Dniproufer aus möglichen Landangriff auf die nur 90 Kilometer entfernte Krim fehlen der Ukraine jedoch die Übersetzmöglichkeiten für schwere Fahrzeuge.

Das bedeutet nicht, dass die russische Präsenz auf der Krim nicht gefährdet wäre. Seit etwa zwei Wochen mehren sich Meldungen darüber, dass die kampffähigen Schiffe der Schwarzmeerflotte von ihren Stützpunkten in Sewastopol und Umgebung abgezogen worden sind. Hintergrund ist die gewachsene ukrainische Fähigkeit, die Krim mit Raketen und Kampfdrohnen anzugreifen.