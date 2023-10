IMAGO/Alex Halada

Rund 200 Fahrerinnen und Fahrer des Essenslieferanten Foodora haben am Mittwoch in Wien für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Sie beklagen unter anderem, dass der Konzern zu viele Rider beschäftige und diese dann zu wenige Aufträge bekämen, um genug Geld zu verdienen. Unterstützt wurde der Protest von der Gewerkschaft Vida. Sie fordert, dass für alle Zusteller der Schutz des Kollektivvertrags gelten muss. Nur so hätten sie Anspruch auf Kilometergeld, Zulagen, Urlaub sowie Sozialversicherung und Krankengeld. (jW)