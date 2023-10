David Ehl/dpa Das Dorf Neve Shalom - Wahat al-Salam in Israel (7.3.2016)

Sie engagieren sich für das Dorf Neve Shalom – Wahat Al-Salam. Was ist das Besondere an diesem Dorf? Wie ist es entstanden?

Seit ziemlich genau 50 Jahren bin ich in der Friedensarbeit aktiv, fast genauso lange beschäftigt mich, wie viele andere auch, der Israel-Palästina-Konflikt. Im Zuge dieser Aktivitäten wurde ich auf das Dorf aufmerksam. Der Name bedeutet übersetzt »Oase des Friedens«. Es hat heute fast 400 Einwohner, liegt ziemlich genau zwischen Tel Aviv und Jerusalem auf dem früheren Gelände des Trappistenklosters Latrun. Dieses hatte Bruno Hussar, einem Trappistenpater, die Fläche verpachtet. Hussar hat das Dorf 1970 registrieren lassen. Zehn Jahre später hatten die ersten palästinensischen und jüdischen Familien ihre Häuser gebaut. 1985 wurde es als Kommune anerkannt. Hussars Idee war einfach, in der Umsetzung aber genau deswegen sehr schwierig. Dazu muss man wissen, dass es unter den Palästinensern viele Christen gibt. Bewohner mit jüdischen, muslimischen und christlichen Wurzeln bilden die Dorfgemeinschaft. Konflikte, die es natürlich auch hier gibt, werden gemeinsam beraten und gelöst. Mit dieser Idee ist das Dorf in Israel einmalig und weckt deswegen auch nationales und internationales Interesse. Es gibt internationale Freundeskreise, die das Dorf unterstützen, einer davon ist unser deutscher Verein. Leider gibt es auch Gruppen, die gegen diese Idee sogar mit physischer Gewalt ankämpfen. Mehrfach gab es Brandanschläge.

Was haben Sie dort erlebt?

Ich habe das Dorf mehrere Male besucht. Beim ersten Mal habe ich stundenlang mit Rayek Rizek über sein Buch, in dem er das Leben im Dorf beschreibt, gesprochen. Dabei lässt er die Probleme natürlich nicht aus und kommt zu der Überzeugung, dass die Situation nur noch einen gemeinsamen Staat erlaubt. Natürlich habe ich mir auch die Institutionen angeschaut: Kindergarten, Grundschule, die »School for Peace«. Im Kindergarten und in der Grundschule werden die Kinder binational und bilingual unterrichtet. Es gibt also zweisprachige Lehrpläne, Hebräisch und Arabisch sind gleichberechtigt. Ziel ist eine interkulturelle und interreligiöse Erziehung. Gerade das ist sehr schwierig, denken wir nur an den Holocaustgedenktag und den Nakba-Tag, der hier gemeinsam als »Peace Day« begangen wird, ohne dabei die unterschiedlichen Narrative zu verwischen. Eine weitere sehr überzeugende Idee ist die »School for Peace«. Über die persönliche Ebene geht es zur Gruppenebene, wo die unterschiedlichen Identitäten beginnen, ihre Ressentiments in gemeinsamen Gesprächen abzubauen.

Wie ist dort die Situation der Menschen seit der jüngsten Eskalation?

Die Situation ist fürchterlich, schrieb eine der Sprecherinnen des Dorfes. In der ersten Woche nach dem 7. Oktober wurden täglich »uninationale« Treffen durchgeführt, die anschließend wieder zu binationalen geführt haben. Fast die gesamte Dorfgemeinschaft hat oder hatte Freunde und Freundinnen, die durch den Terrorangriff oder die anschließenden Bombenangriffe getötet oder verletzt wurden, Freundinnen und Freunde wurden als Geisel genommen. Bezeichnenderweise auch Friedensaktivistinnen und -aktivisten. Wie gehabt wird das Dorf in den sozialen Netzwerken von Rechtsextremen angegriffen. Dabei wird zu Gewalttaten aufgerufen, weswegen das Dorf seine Sicherheitskräfte aufgestockt hat.

Wie ist es möglich, die Menschen dort zu unterstützen?

Persönlich glaube ich, dass alle, die sich in dieser Sache aktiv einbringen wollen, sich vor Ort begeben sollten. Aus der Entfernung und ohne das praktisch erworbene Hintergrundwissen ist es fast unmöglich, diesen Konflikt beurteilen zu können. Pauschalreisen helfen da nicht wirklich weiter, besser sind individuell geplante Reisen, unser Verein kann dabei zumindest Hinweise geben. Und natürlich sind Spenden willkommen. Nur so kann das Dorf überleben. Von der israelischen Regierung ist leider zur Zeit wenig zu erwarten.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich vor Ort für einen gerechten Frieden einzusetzen?

Die Teilnahme an Kundgebungen ist ja hierzulande schwierig. Davon sollten wir uns aber nicht einschüchtern lassen. Es muss endlich deutlich gemacht werden, dass die Bewohner Palästinas nicht mit einem »Terrorismusgen« zur Welt kommen, dass das Westjordanland und Gaza seit 56 Jahren von Israel besetzt sind und die Armee und die Regierung in unterschiedlicher Weise gegen das Völkerrecht verstoßen.