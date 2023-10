Sven Hoppe/dpa ungenutzte Baustoffe: Viel rührt sich hier nicht mehr (München, 25.9.2023)

Die Baumisere bleibt bestehen, vor allem beim Wohnraum. Das Auftragsvolumen im deutschen Bauhauptgewerbe ist zwar das zweite Mal in Folge gestiegen, im Vergleich zum Juli um 10,8 Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Doch die Zahlen trügen, denn das Gros der Aufträge geht auf einige Großprojekte bei der Bahn im Tiefbau zurück. Beim Hochbau betrug das Auftragsplus hingegen nur 1,8 Prozent. Kurzum, die positive Momentaufnahme bei Bahnprojekten und im sogenannten Wirtschaftstiefbau »kann und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Auftragseingang im Wohnungsbau nach wie vor rückläufig ist«, wurde der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, am selben Tag in einer Mitteilung zitiert.

Schlimmer noch, die Talsohle bei der Schaffung von neuem Wohnraum scheint längst nicht durchschritten. Das Auftragsvolumen sei Müller zufolge im August im Vorjahresvergleich nochmals um 6,5 Prozent zurückgegangen. Aber selbst mehr Bauaktivität allein besagt zunächst wenig, monierten Mietervereinigungen immer wieder. Entscheidend sei dauerhaft bezahlbarer Wohnraum in kommunaler Hand, wie Joachim Oellerich von der Berliner Mietergemeinschaft wiederholt gegenüber jW betonte. Ferner könnte ein gesetzlicher Anspruch auf Wohnungstausch die »Marktsituation« entspannen, so der Deutsche Mieterbund kürzlich in einer Stellungnahme. Zuvorderst in Ballungszentren.

Und nicht zuletzt muss der Leerstand bei Gewerbeimmobilien hierzulande beseitigt werden. Das Bundesinstitut für Bau, Stadtentwicklung und Raumordnung hatte jüngst in einer Studie ein Potential von bis zu 235.000 neuen Wohneinheiten in solchen Gebäuden ermittelt. Nebeneffekt: Bauland müsste nicht neu ausgewiesen werden, Rohstoffe würden gespart.

Über allem stehe indes, Wohnungspolitik als soziale Daseinsvorsorge zu begreifen, erklärte unlängst Susanne Hahmann, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, gegenüber dieser Zeitung. Anders ausgedrückt: Wohnraum hat nichts auf dem privaten »freien« Markt verloren.