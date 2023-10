Friso Gentsch/dpa »Ausreisepflichtige« sollen künftig bis zu 28 Tage in Haft bleiben und ohne Vorwarnung abgeschoben werden

Inmitten einer rassistisch aufgeladenen Migrationsdebatte hat die Ampel die Weichen für ein noch rigideres Abschieberegime gestellt. Am Mittwoch verabschiedete das Kabinett den von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eingebrachten »Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung«. Es soll dafür sorgen, »dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen«, so die Ministerin, die sich erdreistete, zu behaupten, »irreguläre Migration« müsse begrenzt werden, »um das Grundrecht auf Asyl zu schützen«. Ein »Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen« sei notwendig, um »unserer humanitären Verantwortung« für Menschen nachzukommen, die »vor Krieg und Terror« flüchten.

Dieses Paket umfasst unter anderem die erweiterte Durchsuchung von Gemeinschaftsunterkünften sowie von Wohnungen zur Identitätsklärung, die Verlängerung der Abschiebehaft von derzeit zehn auf 28 Tage und die Abholung von »Ausreisepflichtigen« auch bei Nacht. Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote werden künftig als eigenständiger Grund für Abschiebehaft gewertet. Besonders soll die Abschiebung von Straftätern sowie von Polizeibehörden willkürlich als »Gefährder« eingestuften Personen erleichtert werden. Um Mitglieder von »kriminellen Vereinigungen« – darunter können auch politische Gruppierungen fallen – schneller abschieben zu können, sieht der Gesetzesentwurf Abschiebungen künftig auch »unabhängig von strafgerichtlichen Verurteilungen« auf der Grundlage von »hinreichenden Tatsachen, die eine Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung belegen« vor. Welche Tatsachen damit gemeint sind, präzisierte die Ministerin nicht, die kürzlich bereits die Abschiebung von nur durch einen gemeinsamen Nachnamen erkennbaren »Clan-Angehörigen« gefordert hatte.

Es war ihr aber wichtig, zu betonen, dass das Gesetz auf Wunsch der Länder und Kommunen entworfen wurde, und dass es sich dabei nicht um einen »Faeser-Beschluss« handele, sondern um einen Beschluss des Bundeskabinetts, »und da sitzen die Grünen mit am Tisch«.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn, der noch am Vortag gefordert hatte, »irreguläre Migrationsbewegungen« gegebenenfalls »mit physischer Gewalt« aufzuhalten, wollte am Mittwoch im Gespräch mit Phoenix in der Migrationsdebatte keine »Stimmungsmache« erkennen und bezeichnete die »irreguläre Migration« als das »Grundproblem«, an dem das Gesetz nichts ändern werde. Zwar seien Abschiebungen eine wichtige »Botschaft« an die Herkunftsländer, dass es sich nicht lohne, den gefährlichen Weg nach Europa zu riskieren, viel wichtiger sei allerdings die »Sicherung« der EU-Außengrenzen, um Flüchtenden »klar zu machen: Hier geht es nicht weiter«. Der, wie Spahn es nannte, »christliche Teil« seiner Forderung bestand dann darin, über Kontingente des UN-Flüchtlingshilfswerks ausgewählten Frauen und Kindern Asyl zu gewähren.

Die Flüchtlingsschutzorganisation Pro Asyl sprach dagegen von »rechtsstaatlich fragwürdigen Verschärfungen« mit »schwerwiegenden Eingriffen in Grundrechte ohne jede Verhältnismäßigkeit«. Verschärfte Abschieberegeln würden nicht dazu führen, dass nennenswert mehr Menschen abgeschoben werden, betonte die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith. »Aber sie führen zu noch mehr Härte und Verletzungen der Grundrechte.«