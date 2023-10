Action Images via Reuters/Carl Recine Orchesterdirigent und Fußballtrainer: Marcelo ­Bielsa

Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika wurden Eliminatorias gespielt, die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Nach vier von 18 Spielen, fast ein Viertel ist bereits um, führt Weltmeister Argentinien das Turnier der Conmebol, bei der sich erstmals sechs Länder direkt qualifizieren und eines eine zweite Playoff-Chance erhält, haushoch überlegen und noch ohne Gegentreffer an. Ebenfalls ungeschlagen ist nur noch Kolumbien, Brasilien strauchelt, und Venezuela hält klar Kurs auf seine erste WM.

Nach dem überragenden Kantersieg am zweiter Spieltag in der Höhe von La Paz ließ Argentiniens »Scanoleta« auch im Nationalstadion von Lima gegen Peru nichts anbrennen und bot mit Kapitän Lionel Messi erneut eine Show. Bei seiner Rückkehr in die Startformation gelangen dem Weltfußballer bereits in der ersten Halbzeit die einzigen beiden Treffer. Peru, das sich zum Auftakt der Elis seinen einzigen Punkt in Asunción ermauerte, ist das einzige noch torlose Team der Qualifikation. Argentinien hat sich damit bereits fünf Punkte Vorsprung auf die wohl ärgsten Widersacher Uruguay und Brasilien erarbeitet. Just gegen diese wird im November in Córdoba respektive Río de Janeiro gespielt.

In Uruguay ist endgültig die Bielsa-Manía ausgebrochen, nachdem die Celeste im legendären Centenario von Montevideo erstmals nach 22 Jahren wieder Brasilien besiegte. Eine so mutlose Seleção hat man selten gesehen. Man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es einem zugesteht. In Minute 41 flitzte Maxi Araújo auf dem linken Flügel Marquinhos davon, flankte fast von der Kalklinie, und Mittelstürmer Darwin Núñez vom FC Liverpool versenkte das Ballgerät per Torpedokopfball aus Nahdistanz zum 1:0 für die Charrúas. Bis dahin hatte das hohe Pressing der Bielsa-Schutzbefohlenen den Brasucas wenig anhaben können, Neymar, Rodrygo und Gabriel Jesús triangelten sich immer wieder ins Freie. Nach dem Treffer musste dann auch noch Neymar aufgrund einer Knieverletzung den Platz verlassen. Er wurde durch Richarlison ersetzt. Nach dem Wechsel setzte Orchesterdirigent Marcelo ­Bielsa seinen zentralen Mittelfeldspieler Manuel Ugarte zwischen die Innenverteidiger, komponierte das Schema so auf ein 5-4-1 um und ließ Brasilien kommen. Mehr als ein 30-Meter-Freistoßkracher von Rodrygo auf die Latte des von Sergio Rochet (Internacional Porto Alegre) bewachten Torgestänges sprang aber nicht dabei heraus, das Fehlen Neymars machte sich an allen Ecken und Enden bemerkbar. Die Urus machten es besser: Einwurf Bruno Méndez, Núñez setzt sich an der Torauslinie gegen Katastrophen-Marquinhos und Casemiro durch, schiebt den Ball auf allen vieren zu Nicolás de la Cruz und der River-Plate-Kicker staubt aus dem Fünfer zum 2:0 Endstand gegen einfallslose Brasilianer ab. Während Neymar dem fünffachen Weltmeister mindestens neun Monate fehlen wird (Kreuzbandriss), ist Messi mit seinen Treffern 30 und 31 vor Luis Suárez (29) zum Rekordschützen der südamerikanischen WM-Quali avanciert.

Paraguay fuhr den ersten Sieg ein (1:0 gegen das noch punktlose Bolivien), Kolumbien nullnummerte in Ecuador. Venezuela gewann nach dem sensationellen 1:1 in der Arena Pantanal von Cuiabá (Mato Grosso) gegen Brasilien auch das Heimspiel gegen Chile klar mit 3:0. Venezuela ist das einzige Conmebol-Mitglied, das noch nie an einer Fußball-WM teilgenommen hat. Außerhalb Venezuelas schon etwas in Vergessenheit geraten, ist wohl, dass die Vinotinto bei der U20-WM 2017 in Südkorea (hinter England) Vizeweltmeister wurde und in der Gruppe Deutschland klar mit 2:0 besiegte. Jetzt darf endlich richtig geträumt werden.