IMAGO/Insidefoto Vor dem Kameraauge: Matteo Politano vom SSC Neapel feiert seinen Torerfolg gegen Frosinone Calcio

Das Statement des frustrierten Aurelio De Laurentiis sollten die Bundesligabosse zur Sicherheit schon einmal mit Copy-and-paste in ihren Dokumenten ablegen. Als »Niederlage für den italienischen Fußball« bezeichnete der Klubchef von Meister SSC Neapel das Verlustgeschäft der Serie A beim Verkauf der Medienrechte. Die Nachricht aus Italien und schlechte Neuigkeiten aus Frankreich schüren die Angst der Klubchefs hierzulande.

900 Millionen erhalten die 20 Klubs der Serie A in Italien ab dem kommenden Jahr pro Spielzeit bis zur Saison 2028/29 von Dazn und Sky. Das Streamingportal und der Pay-TV-Sender halten seit 2021 die Rechte, haben bisher pro Saison aber 27,5 Millionen Euro mehr bezahlt. Dieser Rückgang der Einnahmen sorgt für Unmut bei den italienischen Klubs, die zwischenzeitlich sogar die Einrichtung einer eigenen Plattform für die Übertragung erwogen hatten. Allerdings stimmten drei Vereine dem Vertragsabschluss nicht zu.

Wenn es schlecht läuft, könnten im zweiten Quartal des kommenden Jahres auch bei den 36 deutschen Profivereinen Sorgen aufkommen. Dann will die Deutsche Fußballiga (DFL) die Rechte für den deutschsprachigen Raum für die Spielzeiten von 2025/2026 bis 2028/2029 vergeben.

Derzeit bekommen die Klubs der Bundesliga und der zweiten Liga rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison – was bereits einem Minus von 100 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus entspricht. Aufgrund der kolportierten wirtschaftlichen Probleme der möglichen Interessenten wird seit Monaten über einen weiteren Rückgang der Einnahmen spekuliert.

Um das zu verhindern, betreiben die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel seit Monaten Werbung in eigener Sache. Nach der jüngsten Versammlung der Klubs wurde ein Superlativ an den nächsten gereiht. »Die Bundesliga ist eine Spitzenliga«, sagte Merkel und kündigte mit Blick auf die Ausschreibung im Frühjahr an: »Wir werden ein innovatives Topmedienprodukt auf Weltniveau anbieten.«

Das dachten sich auch die französischen Kollegen aus der Ligue 1 und scheiterten im ersten Versuch grandios. 800 Millionen Euro wollte der Ligaverband LFP pro Saison zwischen 2024 und 2029 allein durch den Verkauf der Liverechte einnehmen. Dazu sollten noch 200 Millionen für die Zweitverwertungsrechte fließen, um statt wie bisher auf 624 Millionen Euro pro Spielzeit insgesamt auf eine Milliarde zu kommen.

Vor wenigen Tagen endete die erste Phase der Ausschreibung mit einer Blamage für die LFP. Keines der fünf geschnürten Pakete konnte vergeben werden, weil die finanziellen Bedingungen von keinem Interessenten erfüllt wurden. Nun muss der Verband mit den potentiellen Kandidaten einzeln verhandeln. Genannt werden dabei die üblichen Verdächtigen, die neben Sky und Dazn auch für die deutschen Rechte ins Spiel gebracht werden: Amazon, Apple und Bein Sports.

Wer in Deutschland welche Rechte erhält, liegt auch in den Händen des Bundeskartellamts, das derzeit das DFL-Konzept prüft. Dabei steht auch die seit 2016 geltende »No-Single-­Buyer-Rule« zur Debatte. Diese Regelung besagt, dass ein Anbieter nicht allein alle Live­rechte erwerben darf. Derzeit teilen sich Sky und Dazn mit Ausnahme einiger weniger Partien die Rechte.

Wenn es nach der Spitze des Kartellamts ginge, könnten sich die Fans zukünftig auf einen Abopreiskampf der freuen. »Aus rein wettbewerblicher Sicht wäre eine Situation zu begrüßen, in der zwei oder noch mehr Anbieter alle Spiele zeigen können«, sagte Amtspräsident Andreas Mundt zuletzt dem Nachrichtenportal T-online.

Sollte es wider Erwarten zu diesem finanziellen Traumergebnis kommen, könnten die Bundesligabosse auch das Statement von De Laurentiis wieder vergessen.