Thiago Prudencio/ZUMA Wire/imago Zumindest der Veranstaltungsort dürfte auch zur »Antifa-Zone« in Barcelona werden (12.10.2021)

Es seien keine neuen Themen, aber sie seien immer noch »von hoher Aktualität«: Der XIX. Kongress des antifaschistischen Dachverbandes »Internationale Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten« (FIR) werde sich am kommenden Wochenende in Barcelona schwerpunktmäßig den Themen Krieg und Frieden sowie dem Aufschwung der extremen Rechten in ganz Europa widmen. Das erklärte Generalsekretär Ulrich Schneider am Dienstag gegenüber junge Welt. Ebenso aktuell bleibe »die Bewahrung des historischen und politischen Vermächtnisses der Verfolgtengeneration und die Weitergabe an die heutigen Generationen«. Die FIR wurde 1951 in Wien von Partisanen, Überlebenden, Deportierten und Kämpfern der Antihitlerkoalition sowie deren Familienangehörigen gegründet. In ihr sind nach eigenen Angaben noch lebende Kämpfer gegen und Überlebende des Faschismus sowie Antifaschisten heutiger Generationen in rund 60 Mitgliedsverbänden aus 25 Ländern in Europa und Lateinamerika sowie aus Israel organisiert.

Der XIX. reguläre Kongress wird laut FIR von den katalanischen Mitgliedsverbänden unterstützt. Die hohe Bereitschaft aller Unterstützerinnen und Unterstützer, die man in der Vorbereitung bisher erlebt habe, sei »sehr ermutigend«, so Schneider am Montag in einem Onlinebeitrag der FIR. Zum Auftakt sollen am späten Freitag nachmittag der »Michel Vanderborght Award« im alten Rathaus von Barcelona verliehen werden. Der Preis ist nach dem 2010 verstorbenen belgischen Widerstandskämpfer benannt, der viele Jahre lang der FIR vorstand. Geehrt werden sollen mit dem Preis, an den kein Geldbetrag geknüpft ist, Menschen und Initiativen, die sich »in Übereinstimmung mit den Ideen des antifaschistischen Widerstandes« für die »Bewahrung der Erinnerung, für die sozialen und politischen Interessen der Überlebenden und für die Fortsetzung des politischen Vermächtnisses« engagieren.

Der Sonnabend soll einer Arbeitsphase gewidmet sein, zu der die Teilnehmenden des FIR-Kongresses sich im Gebäude des Gewerkschaftsverbandes Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) einfinden sollen. Im Anschluss an die Diskussion zum politischen und Finanzbericht soll es um die bereits genannten Schwerpunktthemen gehen. Schließlich soll im CCOO-Haus der Exekutivausschuss gewählt und über die Beschlussfassung zu politischen Erklärungen des XIX. Kongresses abgestimmt werden.

Die »gesellschaftlichen und sozialen« Ursachen für das Wiedererstarken »neofaschistischer und extrem rechter« Gruppen und Parteien seien Schneider zufolge in zahlreichen Ländern auch außerhalb Europas zu beobachten. Neben dem Kampf dagegen sei das Verschwinden von Menschen, die den Faschismus an der Macht noch erlebt hatten und der zunehmende historische Abstand in Verbindung mit dem globalen Rechtsrechtsruck eine der »großen Herausforderungen für viele Verbände der FIR«. Schneider beklagt im Beitrag vom Montag daneben die Zerstörung von Denkmälern für die Befreiung vom Faschismus und die Befreienden. Faschistische Kollaborateure würden als sogenannte Freiheitskämpfer gewürdigt, »nicht nur beim Bandera-Kult in der heutigen Ukraine«.

Auf ihrem Kongress werde die FIR eine »klare politische Botschaft« mit Blick auf die EU-Wahlen im Mai 2024 formulieren. Eine bestimmte Partei wird die Dachorganisationen Schneider zufolge nicht empfehlen. Man plädiere dafür, dass sich gewerkschaftliche, ökologische und migrantische Organisationen mit Jugendverbänden gemeinsam »aktiv in diesen Wahlkampf einmischen«. Die FIR trete für ein Europa »aller Menschen« ein, das gemeinsam Verantwortung für Flüchtlinge übernimmt sowie sich für »Frieden, europäische Entspannungspolitik und gegen die Militarisierung der EU« einsetzt.

Am dritten und letzten Tag des Kongresses sind die Delegierten dazu aufgerufen, an den Gedenkveranstaltungen auf dem Friedhof für die Opfer des Franquismus und an der zentralen Erinnerung an die »Despedida« teilzunehmen. Dabei handelte es sich um die Verabschiedung der Internationalen Brigaden im Oktober 1938 in Barcelona, wie Ulrich Schneider gegenüber jW erklärte. Damit sei damals faktisch der Einsatz der Interbrigaden in Spanien beendet worden.