Nachschlag: Über Sex reden

Ruth Beckermann Filmproduktion/Johannes Hammel Ein Stoff, der bis heute erotisch anzieht: Casting zum Film »Mutzenbacher«

»Lass uns nicht von Sex reden« heißt Track sechs des Blumfeld-Albums »Ich-Maschine«, 1992, Hamburger Schule. Ruth Beckermanns Dokumentarfilm »Josefine Mutzenbacher oder Die Geschichte einer Wienerischen Dirne« stammt aus einer Zeit, in der die Rede über Sex allgegenwärtig ist und dennoch nichts auf den Punkt bringt. Den geschwätzigen Kleinoden aus Funk und Fern entgegnet die Wiener Regisseurin mit einem dramaturgischen Verfremdungsdreh: Männerchöre, dem Sporttheater Einar Schleefs entlehnt, ordnen einen pornographischen Urtext neu an. Felix Saltens einst gegen Subskription beziehbare Episoden aus dem Leben einer Wiener Sexarbeiterin klingen schwer deklamatorisch und führen alles, was in der Spannweite von Lust und Begehren liegen könnte, ad absurdum. Gefeiert wird nicht die befreite Sexualität, Tatort der Dienstleistungen ist der bürgerliche Salon. Im Darkroom der Jahrhundertwende hat jemand das Licht angemacht. Was am Ende fehlt, ist das im Blumfeld-Song herbeizitierte Gedicht von Patti Smith. (be)