Rotlicht: Öffentlichkeit

Topfoto/United Archives International/imago Reproduktion von Öffentlichkeit: Per Flugblatt auf partikulare Interessen aufmerksam machen (Wahlkampf in Rom 1964)

Seit seiner Sesshaftwerdung begleitet den Menschen die Trennung zwischen einem öffentlichen und einem privaten Leben. Wo immer menschliche Behausungen entstanden, haben sich Plätze herausgebildet, die für alle Menschen zugänglich waren. Handel, gemeinsame Feste und religiöse Rituale schufen an diesen physisch klar umgrenzten Orten den Bereich der Öffentlichkeit. Lange Zeit jedoch war diese nur ein Raum, der in wirtschaftlichen und sozialen Dingen gemeinschaftlich genutzt, aber nicht kollektiv gestaltet wurde. Erst mit der Entstehung der antiken griechischen Demokratie wurde die Agora zu einem Ort, an dem die öffentlichen Angelegenheiten auch politisch verhandelt wurden. Was alle Menschen betraf, sollten auch alle Menschen diskutieren – sofern sie männlich und keine Sklaven waren. Im Mittelalter verfiel selbst diese bescheidene Form der Öffentlichkeit. Die wirtschaftliche Gemeinschaft trat zugunsten der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft zurück, die Politik löste sich in privaten Bindungen der Lehnsherren zu ihren Vasallen auf.

Erst mit der Renaissance und der Frühen Neuzeit entstand eine neue Art Öffentlichkeit, die sich nun auch nicht mehr an physischen Orten festmachen ließ. Dank der Verbreitung des Buchdrucks entstand eine politisch-publizistische Sphäre, in der erneut öffentliche Angelegenheiten verhandelt wurden. Als Startpunkt der modernen bürgerlichen Öffentlichkeit sehen viele Medientheoretiker den 30jährigen Krieg, in dem erstmals Massenagitation per Flugblatt betrieben wurde. Was in dieser Krisenzeit spontan entstand, festigte sich im Zuge der Aufklärung. So entstand ein abstrakter sozialer Raum, die »öffentliche Meinung«, in dem prinzipiell alle Menschen mitsprechen durften. Seine Grundlage aber lag darin, dass in Manufakturen und Fabriken auch das Wirtschaften wieder zu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit wurde und der aufblühende Kapitalismus einen nationalen Wirtschaftsraum schuf. Die öffentliche Meinung folgte in Form von Zeitungen, Flugblättern und Büchern oft genug nur den Waren, die um des Profits willen vorauseilten. Nicht zufällig entstanden auch die zahlreichen Lesezirkel und Debattierklubs an Orten des Konsums, etwa Kaffee- und Teehäusern oder Bars.

Dem Bürgertum gilt seither die Öffentlichkeit des Politischen, deren Herausbildung Jürgen Habermas in »Strukturwandel der Öffentlichkeit« beschrieb, als Ideal. Judikative und Legislative, Gerichte und Parlamente sollen öffentlich handeln; die Medien gelten als »vierte Gewalt«. Jedoch bleibt es oft beim Ideal. Karl Marx, der selbst als radikal-bürgerlicher Journalist begann, erkannte früh, dass die mediale Öffentlichkeit gegen ökonomische Interessen selten ankommt. Und Michel Foucault zeigte, wie sich die »normale« bürgerliche Öffentlichkeit erst durch die Ausgrenzung ungewollter Elemente, etwa per Zwangseinweisung psychisch Kranker, herstellte. Aber selbst diese bürgerliche Normalität stört noch. So versuchen reaktionäre Politiker, möglichst viel Politisches aus der Öffentlichkeit heraus- und in die Hinterzimmer der Macht hineinzutragen. Dagegen sind progressive Bewegungen bestrebt, durch Massenproteste eine neue starke Sphäre der Öffentlichkeit zu schaffen.

Das Verständnis, worin diese Sphäre besteht, befindet sich im Wandel. Mit dem Slogan »Das Private ist politisch« wies die feministische Bewegung der 1970er Jahre darauf hin, dass auch zu Hause Dinge passieren, die alle angehen – etwa die Unterdrückung der Frauen. Aus dem berechtigten Anliegen wurde durch die neuen Medien und die vorangetriebene Individualisierung eine neue »Überöffentlichkeit«. Statt politischer Probleme breiten die Menschen in der Öffentlichkeit nunmehr ihre privaten aus, Aktivismus reduziert sich oft auf moralische Anklagen. So erscheint in der Gegenwart die Öffentlichkeit erstmals als Belastung. Der Rückzug ins Private kann aber keine Lösung sein.