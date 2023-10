Er war laut dem Guinness-Buch der Rekorde der »älteste Hund aller Zeiten«: Bobi wurde demnach sagenhafte 31 Jahre und 165 Tage alt. Der Hirtenhund sei am vergangenen Freitag in einer Tierklinik in Portugal gestorben, teilte das Guinness-Buch mit. (dpa/jW)