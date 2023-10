Die italienische Tänzerin Alessandra Ferri wird in Zukunft das Ballett der Wiener Staatsoper und der Wiener Volksoper leiten. Das Management beider Häuser gab am Dienstag bekannt, dass die 60jährige Künstlerin im September 2025 dem Choreographen Martin Schläpfer als Chefin des Wiener Staatsballetts nachfolgen wird. Ferri trat während ihrer Bühnenkarriere unter anderem als Erste Solotänzerin beim Royal Ballet in London und beim American Ballet Theatre in New York auf. Von der Mailänder Scala wurde sie mit dem Titel »Primaballerina assoluta« geehrt. Ferri hatte bis 2014 die Tanzsparte des Spoleto-­Festival in Italien geleitet. In den vergangenen Jahren produzierte sie internationale Tourneen und arbeitete beim Royal Ballet und American Ballet Theatre als Lehrerin und Probenleiterin. (dpa/jW)