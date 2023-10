Die Stadt Köln hat vom WDR ein experimentelles Studio für elektronische Musik übernommen, das in den 60er und 70er Jahren durch Karlheinz Stockhausen bekannt wurde. Stockhausen (1928–2007) war ein Pionier der elektronischen Musik und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Komponisten der Nachkriegszeit. Für die Übernahme sei am Montag ein Vertrag von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und WDR-Intendant Thomas Buhrow unterzeichnet worden, teilte die Stadt mit. Außerdem übernahm die Stadt auch den Mietvertrag über das Gebäude in Köln-Ossendorf, wo sich das Studio heute befindet. (dpa/jW)