Amy Harris/Invision/AP/dpa »Sie sagen, die Welt geht unter, ich hoffe, es ist bald soweit« – Bad Bunny

Die da oben machen wieder, was sie wollen. So auch Bad Bunny, der überraschend Mitte Oktober sein neues Studioalbum veröffentlichte, das er dem Gesamtkunstwerk zusteuernd »Nadie sabe lo que va a pasar mañana« taufte, also »Niemand weiß, was morgen sein wird«. Natürlich ist das falsch, kann man doch davon ausgehen, dass alles, was der 29jährige Puertoricaner der Welt liefert, in deren Tanzhallen unmittelbar einschlägt. Sein Zeug ist ansteckender als das vielen in Erinnerung bleibende, nach zweijähriger Livepause durchgezogene Konzert in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan im Dezember 2021, bei dem sich von 60.000 Besucherinnen und Besuchern 2.000 Corona zuzogen. Zumal Bad Bunny mit seinem neuen Album in aller Buntheit alle bedient, 22 Songs lang Traprap und Reggaeton, das irdisch größtmögliche Glück.

Dem stellt er mit »Nadie sabe« ein über sechsminütiges Vorwort voran, orchestral angestimmt, als käme da ein Chanson in angeknackster Haltung. Und das kommt dann auch: »Dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto«, geht es heiter los mit einem so wissenden wie abwinkenden Gruß an die letzte Menschheitsgeneration: »Sie sagen, die Welt geht unter, ich hoffe, es ist bald soweit.« Vom globalen Zustand direkt in die Ich-Perspektive übergeleitet, die fachgerecht herrscht, wenn Gott spricht – ist Bad Bunny doch die Kunst, die er vorstellt, selbst, und die ist keine billige, sondern »Mona Lisa, Das letzte Abendmahl« (»Soy una obra de arte, Mona Lisa, Última Cena«). Im Gegensatz zum Wandbehang wirkt seine aber auf den Kunstkonsumenten direkt ein, kommt das Mahl, das Bad Bunny serviert, in der Karibik nicht untypisch, mit recht viel Zuckernaschkram und dem Warnhinweis, man zöge sich dabei Diabetes zu.

Bad Bunnys Schmerz ist der des auf dem Gipfel Angekommenen, der um sich her zwar Schönes sieht, aber auch das liegt im Abgrund. Erinnert »Nadie sabe« fern an »One Mic«, den großen Monolog von Nas auf dem 2001er Album »Stillmatic«, dann tut er das in der Haltung des monadischen Künstlers. In Sachen Erfolg aber steht Bad Bunny, dessen Album so häufig wie kein zweites auf der Welt im laufenden Kalenderjahr am Release-Tag gestreamt wurde, auf einem der 8.000er, von denen man jüngst Reinhold Messner schubste, Nas dagegen auf dem Friedhofshügel, wenn der damals davon rappte, er hoffe für einen, dass die unvermeidliche und viel zu früh anberaumte Beerdigung nicht durch eine Schießerei und noch mehr Sterben verdorben wird. Bei Nas war Zorn auf die Welt und Zärtlichkeit der Musik, bei Bad Bunny herrscht Tristesse royal.

Nas, zumindest der von seinem Debütkracher »Illmatic« (1994), gehört zu der Armee der Großen, die Bad Bunny in seinen Lyrics auffährt und zu denen er selbstverständlich zählt: Messi und Maradona, Madonna und Rihanna. Die beiden letzteren wäre er, wäre er eine Frau, teilt er im vertonten Dandylustwandel »Vou 787« mit. Sehr wahrscheinlich wäre er das nicht, aber wem kann man da oben schon Realitätssinn abverlangen?

Im Musikvideo zu »Monaco«, dem Song, in den die Streicher aus »Nadie sabe« überleiten, trifft Bad Bunny entsprechend im Edelrestaurant einer US-Italo-Mafia auf Al Pacino, herzt aber auch die Plebejer in der Küche. Eine Karte Monacos an der Wand reicht, die Szene dorthin zu verschieben, und als das Lied längst mit einem Sample von Chansonnier Charles Aznavour ausgetröpfelt ist, da rasten die Schnitte aus, Spaghetti werden in Edelkarossen verzehrt, Frauen sonnen kreisförmig ihre Rückseiten auf dem Deck einer kriegsschiffgroßen Yacht, Champagner fließt fässerweise, Carpe fucking diem, der Stadtstaat aus der Vogelperspektive, Rennstrecke, Privathubschrauber, den Helm des mexikanischen ­Formel- 1-Fahrers Sergio Perez probieren, aber der passt dem Bunny nicht, zurück zu Al Pacino, der den Rapolympier bauchmiezelt. Es ist ein Wahnsinn, und als solcher entspricht er diesen Zeiten vollumfänglich.

Wer so weit über allem steht, der sieht alles und der braucht auch nicht zu wissen, was morgen passiert.