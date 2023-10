Thieme, Naß, Esche

imago images/POP-EYE Thomas Thieme als Willy Loman in Arthur Millers »Der Tod eines Handlungsreisenden« 2006 an der Berliner Schaubühne

Die Marie-Seebach-Stiftung in Weimar setzt sich seit 1895 für hilfsbedürftige Bühnenkünstler und andere Theaterleute ein. Dafür engagiert sich anerkennenswerterweise Ehrenkurator Thomas Thieme, der am Sonntag 75 Jahre alt wird. Der gebürtige Weimarer studierte Schauspiel in Berlin und übernahm seine erste Defa-Rolle in seiner Heimatstadt. In Egon Günthers »Lotte in Weimar« (1974/75) spielte er den Ehemann von Goethes Jugendliebe Lotte. Während andere Auswanderer angaben, dass ihnen der Staat DDR missfiel, erklärte Thieme in einem Interview, ihm habe die duckmäuserische Bevölkerung nicht gefallen. Ab 1984 in der BRD und Österreich tätig, fand er in Frankfurt am Main und Wien möglicherweise ein aufgeklärteres, freisinnigeres Volk. Als seit den neunziger Jahren viele Kino- und TV-Filme entstanden, in denen aus westdeutscher Perspektive die Geschichte der DDR erzählt wurde, und Schauspieler, gelegentlich auch Regisseure, zur Beglaubigung gebraucht wurden, war Thieme vor der Kamera gefragt. So spielte er z. B. den DDR-Kulturminister in »Das Leben der anderen« (2006), einen Stasi-Major in »Liebe Mauer« (2009) oder das Klischee eines DDR-Funktionärs in »Willkommen bei den Honeckers« (2017). Eine beachtliche Charakterfigur zeigte Thieme in der Romanverfilmung »Unterleuten – Das zerrissene Dorf« (2020).

Eine von Thiemes ersten Theaterstationen war Görlitz. In dieser Stadt, in der sie 1925 zur Welt kam, debütierte in der Nachkriegszeit Ingeborg Naß, die eine Vielzahl von Talenten entfaltete. Sie hatte eine starke kabarettistische Ader, war eine Chansonnette von Format mit heiterer Selbstironie und trat in Friedrichstadtpalast-Revuen auf. Der junge DFF beschäftigte sie oft, und als Mitglied des TV-Kabaretts »Tele-BZ«, wo sie sich mit Helga Hahnemann anfreundete und mit ihr zusammen ein Arbeiterkabarett leitete, kam sie ins Fernsehensemble. Ihr wurden oft komische (Hochstaplerin neben Wolf Kaiser in »Istanbul-Masche«, 1971) und selten auch ernsthafte Rollen (neben Günther Simon in der Romanverfilmung »Zwei Briefe an Pospischiel«, 1970) angeboten, die sie überzeugend meisterte. Vor ihrem Tod am 28. Oktober vor 25 Jahren glänzte sie noch einmal in einer Hauptrolle des Mystery-Films »Hotel Interim« (1994).

An diesem Mittwoch hätte einer der Großen der deutschen Bühne und des Films, der leider schon 2006 von uns ging, den 90. feiern können. Eberhard Esche, der in seiner Heimatstadt Leipzig an der Theaterhochschule studierte, debütierte in Meiningen und kam nach anderen Stationen 1961 für 35 Jahre ans Deutsche Theater Berlin, wo er mit seinem Lanzelot in Jewgeni Schwarz’ »Der Drache« unter Benno Bessons Regie Hunderte Male eine epochemachende Leistung bot. Im Kino brillierte er in Filmen von Konrad Wolf (»Der geteilte Himmel«, 1964), Frank Beyer (»Spur der Steine«, 1966), Lothar Warneke (»Leben mit Uwe«, 1974) und Rainer Simon (»Till Eulenspiegel«, 1975). Auch als skurriler Nachbar in der Serie »Mama ist unmöglich« (1997–99) bleibt er unvergessen.