Rolf Vennenbernd/dpa Hightech für die Zukunft: Elektrolysegerät zur Gewinnung von »grünem« Wasserstoff (Oberhausen, 2.5.2023)

Wasserstoff steht hoch im Kurs. Mittels Wind- oder Sonnenenergie gewonnen, gilt er als idealer Brennstoff für die proklamierte Energiewende. In Europa sind jedoch die Voraussetzungen ungünstig, genügend von der begehrten Substanz herzustellen. Darüber waren sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion »Grüner Wasserstoff aus Nordafrika« einig, die am Donnerstag von der Bündnis 90/Die Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin veranstaltet wurde. Denn in der Not, größere Quantitäten H2 zu beschaffen, fällt der Blick auf die sonnenreiche Region südlich des Mittelmeers. Seit einiger Zeit schon geben sich dort Vertreter aus der EU die Klinke in die Hand, um »Energiepartnerschaften« zur Gewinnung von »grünem« Wasserstoff zu fördern. Auch auf Veranstaltungen wie dem 2. »Salon international de transition énergétique« in Tunis, der diesen Mittwoch eröffnet wird, oder dem 5. Deutsch-algerischen Energietag am Montag in Algier wurde und wird entsprechend die Werbetrommel gerührt.

Die Beiträge der Diskutanten in Berlin säten allerdings Zweifel daran, dass sich die Länder Nordafrikas in Sachen Energiewende tatsächlich in einer »Win-win-Situation« befinden, die ihrer eigenen Entwicklung zugute kommt. Ägypten sei zu verschuldet für ein weiteres »Leuchtturmprojekt«, sagte Dawud Ansari, der für die regierungsnahe Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) arbeitet. Der marokkanische Journalist Ghassan Wail El Karmouni gab zu bedenken, dass Solarzentralen, die ausreichend Leistung erbrächten, um dem Energiehunger der Industriestaaten auch nur ansatzweise nachzukommen, die »Größe eines Landes wie Montenegro« erforderten. Selbst die Wüste sei jedoch nicht leer, sondern bewohnt. Wenn dann die Anlagen ihr Betriebssoll erfüllt hätten, stelle sich zudem das Problem der Entsorgung des verbleibenden Schrotts.

Vor allem eine Schwierigkeit scheint unüberwindlich: In Nordafrika gibt es zwar Sonne und Wind – aber Wasser als Grundsubstanz für »grünen« Wasserstoff ist rar. Es müsse ausgeschlossen werden, dass etwa vor Ort die Versorgung rationiert werde, um weiter Wasserstoff exportieren zu können, betonte Moderatorin Anja Hoffmann von der Niederlassung der Böll-Stiftung in Rabat. Der »neokoloniale« und »neoextraktivistische« Aspekt der Wasserstoffträume wurde im Verlauf der Diskussion vertieft: Arbeitsplätze würden vor allem für die beteiligten ausländischen Firmen entstehen. Auch der Mehrwert würde einmal mehr woanders geschöpft. Überhaupt könnten die nordafrikanischen Länder selbst mit Wasserstoff momentan nichts anfangen.

Zur Zeit steht fast nur »grauer« Wasserstoff zur Verfügung, der aus Erdgas gewonnen wird. Wenn das dabei freiwerdende CO2 eingefangen wird, spricht man von »blauem« Wasserstoff. Es gibt Anzeichen, dass es der Industrie zunächst vor allem um diesen geht. So befinden sich zwei Gaspipelines zwischen Nigeria und der EU in Planung und zum Teil im Bau. SWP-Mitarbeiter Ansari mochte gegenüber jW nicht ausschließen, dass »grüne« Wasserstoffprojekte eventuell als Deckmantel dienten, um das Geschäft mit fossilen Brennstoffen weiterzubetreiben. Das Erdgas aus Nigeria würde dann in H2 umgewandelt und das CO2 im Boden eingelagert. »Blauer« Wasserstoff würde als vermeintlich umweltfreundlich eingesetzt, um den Bedarf der Industrie zu decken.

Ein politischer Aspekt drängt sich auf. Am Sonnabend berichtete die Infoseite Al-Monitor über das Vorhaben, Marokko und die Britischen Inseln per Unterseekabel zu verbinden. Darüber soll Strom aus einer Solarzentrale in das Vereinigte Königreich geliefert werden. Deren Bau ist aber nicht auf marokkanischem Territorium selbst, sondern in der von Marokko besetzten Westsahara vorgesehen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Rabat ökologische Projekte benutzt, um die völkerrechtswidrige Westsahara-Besetzung »grünzuwaschen«. Das wurde auf dem Symposium nicht angesprochen. Das Schweigen über den Westsahara-Konflikt ist schließlich auch für die Böll-Stiftung die Bedingung, mit Marokko kooperieren zu können.