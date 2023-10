Alex Halada/imago »Wir schaffen das nicht mehr«: Rund 7.000 Pädagogen demonstrieren am Dienstag in Wien für bessere Arbeitsbedingungen

Trotz des trüben Wetters war die Stimmung prächtig: Am Dienstag vormittag trafen sich die Elementarpädagogen zur Betriebsversammlung im Wiener Sigmund-Freud-Park. Rund 7.000 waren gekommen. In ganz Wien wurde an dem Tag in Kindergärten und Horten gestreikt.

Unter dem Motto »Es reicht! Wir brauchen mehr!« und »Genug ist genug« hatten Gewerkschaften (GPA und Younion) und Betriebsräte der elementaren Bildungseinrichtungen zu Betriebsversammlungen im Rahmen einer öffentlichen Kundgebung aufgerufen. Auch die Beschäftigten der Wiener Freizeitpädagogik, die seit dem Frühjahr für den Erhalt ihres Berufsstands kämpfen, beteiligten sich an der Kundgebung. Es gehe »um den Stellenwert der frühen Bildung von Kindern«, sagte eine Rednerin auf der Bühne im Park.

Neben einer besseren Bezahlung wurden auch mehr Personal und kleinere Betreuungsgruppen gefordert, um die Qualität der frühkindlichen Bildung aufrechterhalten zu können: »Wir schaffen das nicht mehr. Wir können die Kinder nicht mehr gut ausbilden und betreuen, weil wir überarbeitet sind«, sagte eine Demonstrantin gegenüber jW.

Kurz vor Beginn der Betriebsversammlung der Elementarpädagogen hatte die Ärztekammer auf der anderen Seite der Wiener Innenstadt zu einer Pressekonferenz geladen. Der Grund: In einer wienweiten Umfrage hatten sich 70 Prozent der Ärzte für Streiks ausgesprochen.

Die Ärztekammer Wien habe einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, doch vom sozialdemokratischen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker höre er »seit Monaten die gleichen Ausreden«, sagte Stefan Ferenci, Vizepräsident des Verbands, bei der Pressekonferenz. Im Mai habe es das letzte direkte Gespräch gegeben. Die Anliegen der Ärzte seien dringend, denn die Arbeitsbedingungen und die Qualität in den Wiener Kliniken würden sich drastisch verschlechtern. Die Ärzte sehen sich daher als Vertreter aller Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Ihre Forderungen: 30 Prozent mehr Personal in allen Berufsgruppen, weniger Bürokratie, »damit wir mehr bei den Patienten sein können«, so Peter Poslussny, Personalvertreter in einem Wiener Krankenhaus, und 30 Prozent mehr Lohn, um das Gesundheitswesen als »Arbeitgeber« wieder attraktiv zu machen.

Am 4. Dezember wird es einen ersten Protesttag geben: Dann werden ab 13 Uhr die Ambulanzen geschlossen und ein Protestzug durch Wien organisiert. Sollte es zu keiner Einigung mit der Stadt kommen, sei der Streikbeschluss bereits gefasst. »Langsames Eskalationsszenario«, nennt es die Ärztekammer.

Ein paar Schritte weiter geht es um 200.000 Metaller: Am Montag um sieben Uhr früh trafen sich 300 Aufzugsmonteure zu einer Betriebsversammlung in der ÖGB-Zentrale. Das Ergebnis: Sollte die nächste Verhandlungsrunde keine Lösung bringen, wird ab November gestreikt. Damit werden Arbeitsniederlegungen im Laufe des Herbstes in Österreich immer wahrscheinlicher, denn die Unternehmer haben bisher nur 2,5 Prozent und Einmalzahlungen angeboten. Die Gewerkschaft fordert 11,6 Prozent mehr Lohn. Für den Chefverhandler der Metaller von der Gewerkschaft Pro-Ge, Reinhold Binder, sind »Einmalzahlungen maximal der Schnittlauch auf dem Butterbrot«, wie er am Montag sagte.