Mc Aaron Lau/ZUMA Wire/imago Mörderische Waffe: Lenkwaffenzerstörer »USS Carney« auf dem Suezkanal (18.10.2023)

Israelische Schiffe im Roten Meer könnten bei Fortsetzung der Angriffe auf den Gazastreifen ins Visier der jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) genommen werden. Mit diesen Worten soll der Premierminister der von Teilen der internationalen Gemeinschaft anerkannten, demokratisch aber nicht legitimierten jemenitischen »Regierung«, Main Abdulmalik Said, Israel am Sonntag gewarnt haben, so das israelische Nachrichtenportal Ynetnews.

Überraschen mag diese Warnung kaum jemanden. So hatten bereits am Sonnabend US-Beamte gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN gesagt, der US-Zerstörer »USS Carney« habe vergangene Woche mindestens vier aus dem Jemen kommende Marschflugkörper und 15 Drohnen im Roten Meer abgeschossen. Die »USS Carney« ist eines von insgesamt neun Kriegsschiffen, die Washington zur Unterstützung Israels in die Region entsandt hat. Die abgefangenen Drohnen und Raketen sollen am 19. und 20. Oktober »über einen Zeitraum von neun Stunden« abgefeuert worden sein. Ihre Flugbahn habe »kaum Zweifel daran aufkommen (lassen), dass die Projektile auf Israel zusteuerten«. Für eine Urheberschaft der Ansarollah spricht zudem die zeitliche Nähe zu Angriffen der vom Iran unterstützten irakischen Al-Haschd Al-Schaabi (Volksmobilisierungskräfte) auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien. Auch die libanesische Hisbollah feuerte zeitgleich auf Israel.

Seit Beginn des aktuellen Nahostkriegs haben in von den Ansarollah kontrollierten Gebieten im Jemen regelmäßig Massenkundgebungen zur Unterstützung der Palästinenser stattgefunden. Abdul Malik Al-Huthi, der Anführer der Ansarollah, hat sich mehrfach deutlich positioniert. So warnte er die USA explizit, man werde Drohnen und Raketen abfeuern, wenn Washington auf seiten Israels in den Konflikt eingreife. Bereits kurz nach den Überraschungsangriffen aus dem Gazastreifen auf israelisches Staatsgebiet am 7. Oktober hatte Al-Huthi verkündet, man sei bereit, sich mit »Hunderttausenden« Kämpfern am Krieg gegen Israel zu beteiligen, »um das palästinensische Volk zu unterstützen«. Dabei ist nicht ganz klar, wo die von den Ansarollah definierte »rote Linie« liegt. Möglicherweise wird diese nicht erst durch ein direktes militärisches Eingreifen der USA überschritten, sondern bereits durch die Bereitstellung von Waffen und die politische Unterstützung der fortdauernden Angriffe auf den Gazastreifen.

Die Ansarollah verfügen über ein durchaus beachtliches Arsenal an ballistischen Raketen, Marineschiffen und gepanzerten Fahrzeugen. Erst im vergangenen Monat haben sie ihr militärisches Potential in einer großen Parade präsentiert. In Israel nimmt man die Drohungen aus Sanaa durchaus ernst. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Ansarollah mit ihrem Angriff auf Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bereits am 17. Januar 2022 den Beweis ihrer grundsätzlichen Fähigkeit, Israel anzugreifen, erbracht haben. Denn die etwa 1.600 Kilometer umfassende Entfernung nach Abu Dhabi entspricht fast der zwischen dem Jemen und Israel. In Frage käme etwa die über eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometer verfügende Drohne »Eid 2«, die mit einem 40 Kilogramm schweren Sprengkopf ausgestattet ist. Auch ballistische Boden-Boden-Langstreckenraketen wie »Kuds 4«, »Aqeel« und »Tofan« könnten möglicherweise bis nach Israel, sicher aber bis zu israelischen und US-Stützpunkten im Roten Meer und im Persischen Golf vordringen.

Die Ansarollah nehmen grundsätzlich eine feindliche Haltung gegenüber Israel ein. Hinzu kommt die Rolle Israels im Jemen-Krieg: Gemeinsam mit den VAE sollen israelische Militärs und Geheimdienstmitarbeiter Militärbasen auf mehreren jemenitischen Inseln, insbesondere auf Sokotra, errichtet haben.Die Ansarollah fordern den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Jemen.