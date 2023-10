Sofiia Gatilova/REUTERS Verteilzentrum von Nowa Poschta in Charkiw nach der Zerstörung durch den Einschlag einer russischen Rakete (22.10.2023)

Russland hat am Sonnabend einen Angriff auf ein Logistikzentrum in Charkiw durchgeführt. Irrtümlich spricht tagesschau.de davon, dass es sich bei dem angegriffenen Ziel um die ukrainische Post gehandelt habe. Tatsächlich aber war ein kommerzielles Kurierunternehmen betroffen, die Nowa Poschta. Vermutlich wurden dabei zwei Raketen des Typs S-300 eingesetzt. Bei dem Angriff wurden sechs Menschen getötet, laut ukrainischen Informationen Zivilisten.

Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, verurteilte den Angriff auf der Plattform X scharf, wobei auch sie von einem »Postamt« sprach: »Über Nacht sind erneut schreckliche Bilder russischer Gewalt gegen Zivilisten in der Ukraine aufgetaucht – bei einem Raketenangriff auf ein Postamt in Charkiw wurden sechs Menschen getötet und weitere schwer verletzt. Die Missachtung des Kremls für das Leben ist für die ganze Welt zu sehen. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Ukraine, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen.« Ohne den Schrecken des Krieges in der Ukraine relativieren zu wollen, ist die Anmerkung dennoch relevant, dass seit 2001 knapp 400.000 Zivilisten durch US-Angriffskriege gestorben sind, wie auf der Seite »Statista« zu erfahren ist.

Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij spricht von einem Terrorangriff gegen ein rein ziviles Objekt: »Russische Raketen haben die Zentrale der Nowa Poschta getroffen, ein gewöhnliches ziviles Objekt. Wir müssen auf den russischen Terror jeden Tag mit Ergebnissen an der Frontlinie reagieren. Und mehr noch, wir müssen die globale Einheit stärken, um gegen diesen Terror zu kämpfen.« Allerdings kursiert auf Telegram ein Video, in dem zu sehen ist, wie zwei deutsche »Marder«-Schützenpanzer völkerrechtswidrig auf einem Nowa-Poschta-Sattelschlepper transportiert werden. Das Logo des privatwirtschaftlichen Logistikanbieters ist deutlich zu sehen. Zudem sind die Nummernschilder zu erkennen. Dadurch könnten russische Aufklärungsdrohnen die Lieferung leicht entdecken und verfolgen – zum Beispiel bis zum Nowa-Poschta-Logistikzentrum in Charkiw. Die Informationen stammen aus einer geschlossenen Telegram-Gruppe eines NATO-freundlichen österreichischen Offiziers.

Eine solche Praxis der ukrainischen Streitkräfte verstieße allerdings gegen die Genfer Kriegskonvention. »Um den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeit zu verstärken, sind die Kombattanten verpflichtet, sich von der Zivilbevölkerung zu unterscheiden, solange sie an einem Angriff oder an einer Kriegshandlung zur Vorbereitung eines Angriffs beteiligt sind«, heißt es im Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte. Ebenfalls ist es gemäß dem Zusatz zur Genfer Konvention verboten, »einen Gegner unter Anwendung von Heimtücke zu töten, zu verwunden oder gefangenzunehmen. Als Heimtücke gelten Handlungen, durch die ein Gegner verleitet wird, darauf zu vertrauen, dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist, Schutz zu gewähren.« Das »Vortäuschen eines zivilen oder Nichtkombattantenstatus« wird in der Bestimmung ausdrücklich als »heimtückischer Akt« aufgeführt.

Westliche Waffenlieferungen sind die Nabelschnur des ukrainischen Militärapparates. Ohne sie wäre der Krieg in wenigen Tagen oder Wochen beendet, denn die Ukraine verfügt über keine eigene Kriegswirtschaft mehr. Die Lieferungen, hier das Beispiel von »Marder«-Schützenpanzern, sind legitime Ziele für die russischen Streitkräfte. Durch die vermutlich völkerrechtswidrige Praxis, militärische Logistik als zivile Kuriersendung zu tarnen, gefährdet die Ukraine das Leben ihrer Zivilbevölkerung.