Luis Cortes/REUTERS »Paz Gaza!«: Propalästinensischer Protest in Mexiko (22.10.2023)

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Montag einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas gefordert. Die Staatschefs unterstützten damit einen entsprechenden Appell von UN-Generalsekretär António Guterres. In einem von Lula angeregten Telefongespräch verlangten die beiden Staatschefs neben der Feuerpause auch den »ungehinderten Zugang« für humanitäre Hilfsgüter in den von der israelischen Armee belagerten Gazastreifen.

Wie das Nachrichtenportal Brasil de Fato berichtete, äußerten beide zudem ihre »tiefe Besorgnis über die wachsende Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung«. Während des Dialogs habe Lula die dringende Notwendigkeit bekräftigt, einen humanitären Korridor zu schaffen, damit ausländische Bürger ausreisen und Medikamente, Wasser und Lebensmittel in das palästinensische Gebiet gelangen können. »Die Präsidenten waren sich auch einig, dass die Bombardierung des Gazastreifens eingestellt und die Geiseln unverzüglich freigelassen werden müssen«, meldete die konservative Tageszeitung O Globo ergänzend. Die Zeitung erinnerte daran, dass Lula die von der Hamas angeführte Offensive vom 7. Oktober, die die derzeitige Eskalation ausgelöst hätte, in der vergangenen Woche als »Terrorismus« und »Wahnsinn« bezeichnet, zugleich aber die Reaktion Israels ebenfalls als »Wahnsinn« kritisiert hatte. Die Regierung Brasiliens halte sich jedoch offiziell an die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgestellten Kriterien und stufe eine Gruppe oder Organisation nur dann als terroristisch ein, wenn dies von der UNO beschlossen wurde.

Da Brasilien den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, hätten Putin und Lula auch verschiedene Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erörtert, damit die Vereinten Nationen endlich »dringende und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu deeskalieren und einen Friedensprozess voranzubringen, der auf der allgemein anerkannten Grundlage des Völkerrechts beruht und die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates vorsieht, der in Frieden und Sicherheit mit Israel koexistiert«, berichtete die russische Agentur TASS über weitere Aspekte des Gesprächs. Bisher waren zwei Resolutionen zur Beendigung des Konflikts im Sicherheitsrat gescheitert. Ein erster, von Russland am 16. Oktober vorgelegter Entwurf, wurde von den USA, Großbritannien und Frankreich abgelehnt. Eine zwei Tage später dann von Brasilien eingebrachte Resolution scheiterte am Veto der USA. Für diese Woche wurden im Sicherheitsrat sowie in der Generalversammlung der Vereinten Nationen erneute Debatten über die Krise im Nahen Osten angekündigt.

Unterdessen nimmt der Druck auf Regierungen in Lateinamerika zu, sich konsequenter für die palästinensische Bevölkerung einzusetzen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro erklärte zu Beginn der Woche, sein Land habe 30 Tonnen humanitäre Hilfsgüter nach Palästina geschickt, und versprach weitere Anstrengungen zur Unterstützung der Palästinenser. »Die Welt muss ihre Stimme gegen den Völkermord erheben, denn es handelt sich nicht um einen Krieg, sondern um einen Völkermord an dem palästinensischen Volk«, sagte er am Montag gegenüber dem Fernsehsender Venezolana de Television. Maduro schlug vor, eine globale Konferenz einzuberufen, »um über den Frieden zu diskutieren und einen palästinensischen Staat zu gründen«.

Der ehemalige Präsident Boliviens und Vorsitzende der Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS), Evo Morales, forderte die Regierung seines Landes auf, die Beziehungen zu Israel abzubrechen und die dortige Regierung als »terroristisch« zu verurteilen. Jeder, der die Massaker und den Völkermord am palästinensischen Volk nicht ablehne, sei ein Komplize, schrieb er beim Kurznachrichtendienst X. Auch in Mexiko-Stadt forderten Tausende Demonstranten am Wochenende die Regierung von Andrés Manuel López Obrador auf, die diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Regierung von Benjamin Netanjahu abzubrechen. Außer mit »den Massakern an Zivilisten« begründeten sie ihre Forderung damit, dass Israel sich weigere, den in Mexiko wegen Folter und Manipulation von Beweisen im Fall der ermordeten 43 Studenten von Ayotzinapa verurteilten früheren Kripochef Tomás Zerón auszuliefern.