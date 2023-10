Hauke-Christian Dittrich/dpa Triste Passagen: René Benko versilbert Galeria Karstadt-Kaufhof (Oldenburg, 22.2.2023)

Es kriselt anhaltend beim österreichischen Immobilienkonzern Signa, zu dem auch die mehrfach insolvent gegangene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) gehört. Der dabei als Insolvenzverwalter eingesetzte Steuerberater Arndt Geiwitz soll nach Informationen des Handelsblatts (Montagausgabe) seit Juni die komplette Einzelhandelssparte des Signa-Konzerns von René Benko neu ordnen. Mittelfristig könne Geiwitz auch für die Sanierung der verschachtelten Immobiliensparte eingesetzt werden. Weder Signa noch Geiwitz äußerten sich dazu. Fest steht allerdings, dass Benko in Bedrängnis geraten ist, seit die Kapitalmarktzinsen steigen, während die Immobilienpreise nicht mehr unbegrenzt nach oben gehen. Bereits im Sommer suchte die Signa verstärkt nach Investoren und versprach im Gegenzug »Vorzugsaktien an Zweckgesellschaften für einzelne Projekte«. Doch frisches Geld allein reicht offenkundig nicht, den Signa-Konzern durch die Krise zu bringen: So entzog Benko seiner Onlinesparte Signa Sports United (SSU) vertraglich zugesichertes Eigenkapital in Höhe von 150 Millionen Euro. Deshalb mussten mehrere SSU-Tochtergesellschaften Insolvenz anmelden, etwa die Tennis-Point GmbH, wie die Lebensmittelzeitung vergangene Woche berichtete.

Mit Verkäufen verschafft sich Benko ebenfalls Spielraum bei den Finanzen. So wurde die erst vor wenigen Jahren erworbene Kette Sportscheck mit noch 34 Filialen an die britische Fraser Group verkauft. Neue Eigentümer fanden zudem ein Geschäftshaus in Wien, 40 Immobilien der Möbelkette Kika/Leiner sowie der Eigenanteil des GKK-Hauses am Berliner Alexanderplatz. In Belgien wird der Verkauf der Tochtergesellschaft Inno vorbereitet, wobei der Erlös aus diesem Geschäft an die Bundesregierung weitergeleitet werden muss zur Teilkompensation der sich insgesamt auf 680 Millionen Euro belaufenden Darlehen aus dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

Weitere Immobilien aus dem Signa-Portfolio sollen zur Disposition stehen, so das Handelsblatt, das in seiner Dienstagausgabe berichtete, die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) setze im Zuge ihrer Kontrolltätigkeit bei Signa zu geringe Werte für Immobilien an. So sei das Galeria-Haus am Alexanderplatz von der EZB mit gut 200 Millionen Euro bewertet, letztlich aber für den mehr als dreifachen Wert verkauft worden. Banker bewerteten die EZB-Praxis als eine Art Warnung, von Geschäften mit Benko Abstand zu nehmen.

Schlecht sieht es bei der geschrumpften Warenhauskette GKK aus. Per 30. September verfügte sie laut Lebensmittelzeitung über flüssige Mittel in Höhe von 121 Millionen Euro, etwa 17 Prozent weniger als von Vorstandschef Olivier van den Bossche eingeplant. Grund dafür seien »ausbleibende Einnahmen«. Das Geschäftsjahr 2022/23 soll GKK mit einem Reinverlust in Höhe von 495 Millionen Euro abgeschlossen haben. Es habe lediglich einen Sanierungsgewinn von 882 Millionen Euro gegeben, der aber keinen nachhaltigen Effekt entwickelt. Die Liquidität in der Warenhaussparte sei seit Abschluss des Insolvenzverfahrens Ende Mai immer unter 200 Millionen Euro geblieben, während sie nach dem Insolvenzverfahren von 2020 gut eine halbe Milliarde Euro betragen hätte. Van den Bossche setzt nun auf ein ertragreiches Weihnachtsgeschäft. Sollte sich die Hoffnung nicht erfüllen, könnte die nächste Krise bei GKK schneller kommen als erwartet.