Fotostand/Reuhl/imago Die Frage, wo Die Linke steht, stellt sich aktuell dringender denn je (Berlin, 23.10.2023)

Im Schatten der Austrittswelle prominenter Linke-Abgeordnete haben sich am Montag rund 100 Vertreterinnen aus der Partei und der Friedensbewegung im Rahmen einer Onlineveranstaltung über aktuelle außenpolitische Krisen ausgetauscht. Eingeladen hatte die Linke-Initiative »Stoppt den Krieg«. Die im Internet übertragene Diskussion stand im Zeichen eines wachsenden »Unmuts über die Militarisierung der deutschen Außenpolitik« hierzulande, wie es in der Einladung heißt.

Christine Buchholz, Ex-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Linke-Parteivorstandes, ging in ihrem Statement auf die Eskalation in Israel und Palästina ein: »Genausowenig wie Jüdinnen und Juden für die Politik Israels verantwortlich sind, genausowenig sind Palästinenserinnen und Palästinenser für die Politik der Hamas verantwortlich.« Israel vollziehe eine Kollektivbestrafung der Menschen in Gaza mit vielen zivilen Toten. Es brauche daher einen »sofortigen Waffenstillstand und ein Ende der Blockade- und Besatzungspolitik«. Buchholz bezeichnete es zudem als »Schande«, dass sich Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) innerhalb der EU gegen die Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand einsetze.

Die Linke sei außerdem vor dem medialen Gegenwind eingeknickt, bevor sie als Partei überhaupt eine eigene Position finden konnte, und lasse sich von Positionen treiben, die außenpolitisch dem Konsens der etablierten Politik entsprächen. Damit würde sie ihrer Rolle als Antikriegspartei nicht gerecht und lasse fatalerweise eine Lücke, in welche die AfD stoßen könne. Auch die neue Formation um Sahra Wagenknecht würde diese Lücke nutzen.

Die EU-Abgeordnete Özlem Alev Demirel wies darauf hin, dass überall – in Arzach, in der Ukraine und eben auch im Gazastreifen – zu beobachten sei, dass man auf eine kriegerische Welt zusteuere. In allen Konflikten sei sichtbar, wie große Mächte sich mittelbar oder unmittelbar in Stellung brächten, um eigene Einflusssphären geltend zu machen. In diesem Zusammenhang sei auch zu beobachten, dass die USA, aber auch China und Russland, ihre militärische Präsenz im Nahen Osten ausweiteten. Mit der Ankündigung einer Bodenoffensive im Gazastreifen durch die ultrarechte Regierung in Israel erhöhe sich die Gefahr eines Flächenbrandes. Daher bräuchte es dringend Deeskalation und einen Waffenstillstand, forderte Demirel.

An der Runde nahm auch die Bundessprecherin der Linke-Strömung »Kommunistische Plattform« teil. Ellen Brombacher erinnerte in der Diskussion an die friedenspolitischen Grundsätze der Partei, die nicht in Frage zu stellen seien. Dieser »Markenkern«, dieses »Alleinstellungsmerkmal« umfasse programmatisch die Ablehnung des aggressiven NATO-Kriegsbündnisses und die Ablehnung sowohl von Auslandseinsätzen der Bundeswehr als auch von Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete.

Im Gespräch mit jW zeigte sich die EU-Abgeordnete Demirel am Dienstag zufriede. Die Beteiligung von mehr als 100 Menschen aus allen Teilen der Republik zeige, dass es in der Linkspartei einen großen Bedarf gibt, »das Antikriegsprofil zu stärken«.

In einer früheren Version des Artikels hieß es, Christine Buchholz sei Bundestagsabgeordnete. Sie schied aber 2021 aus dem Bundestag aus. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (jW)