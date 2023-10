Annegret Hilse/REUTERS Amira Mohamed Ali und Sahra Wagenknecht am Montag in Berlin

Nach dem Austritt der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und neun weiterer Fraktionskollegen aus der Partei Die Linke hat die Vorsitzende des neuen Vereins Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Amira Mohamed Ali, betont, dass die derzeit vorbereitete neue Partei keine Politiker der AfD aufnehmen wird. »Nein, um Gottes willen, also das ist unvorstellbar, ein Wechsel von der AfD jetzt in unsere Partei, das wird es nicht geben, das werden wir auch nicht erlauben«, sagte sie am Dienstag dem Sender Welt. Allerdings sei nicht jeder, der einmal AfD gewählt habe, für die Demokratie verloren.

Auch bei der Pressekonferenz am Montag, bei der sie ihren Parteiaustritt verkündeten und das BSW vorstellten, hatten sich Mohamed Ali und Wagenknecht von der rechten Partei abgegrenzt. »Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sache mit der AfD machen«, antwortete Wagenknecht dort auf eine entsprechende Nachfrage. Man bringe auch deshalb eine neue Partei an den Start, damit jenen Menschen »eine seriöse Adresse« angeboten werde, die »auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie rechts sind«, AfD gewählt hätten oder darüber nachdächten. Ähnlich äußerte sie sich am Montag abend im ZDF.

Am Montag hatten sich Politiker der Linkspartei in ersten Reaktionen auf den Parteiaustritt bemüht, die geplante neue Partei als rechtes Projekt darzustellen. »Wenn Sahra Wagenknecht mit ihrem Projekt Erfolg haben will, wird sie sich deutlich rechts aufstellen müssen«, sagte etwa Koparteichef Martin Schirdewan der Augsburger Allgemeinen. Und alles deute darauf hin, »dass sie genau das zu tun beabsichtigt«. Das sei keine Konkurrenz für die Linke, sondern für andere, betonte Schirdewan. Der ehemalige Parteichef Bernd Riexinger schrieb beim Kurznachrichtendienst X, es sei klar, dass Wagenknecht mit ihren Anhängern »eine neue (links-)konservative Partei« gründe.

In einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des Parteivorstandes von Die Linke vom Montag heißt es, das Vorgehen der Gruppe um Wagenknecht sei »ein Angriff auf die einzige im Parlament vertretene linke Partei in diesem Land«. Dieser Angriff ziele auch »auf die gesellschaftliche Linke als Ganzes«. Die Gruppe um Wagenknecht habe, das zeigten die Äußerungen bei der Pressekonferenz am Montag, an vielen Punkten »den linken Grundkonsens verlassen«. Weiter heißt es, mit dem »Parteiaustritt einiger Abgeordneter und Mitglieder« sei die »Zeit der destruktiven Selbstbefassung unserer Partei, die uns von diesen aufgezwungen wurde, um uns und unsere Politik schlechtzureden, beendet«.

Zurückhaltender äußerte sich am Montag die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gesine Lötzsch. Sie sei über die Austritte sehr betrübt. »Das ist ein schwerer Schlag für die Linke, aber die Linke ist schon häufiger totgesagt worden. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, die Linke wieder zu stärken«, sagte sie dem Sender Phoenix. Eine parlamentarische Kooperation mit der Gruppe um Wagenknecht schloss Lötzsch nicht aus: »Ich gehe davon aus, dass es Punkte geben wird, wo man, was soziale Gerechtigkeit betrifft, ähnliche Vorstellungen hat – und dann muss man auch zusammenarbeiten.« Sie deutete vor dem Hintergrund der Austritte auch Kritik an der Parteiführung von Die Linke an. »Es ist immer die Anforderung an Vorsitzende von Parteien, die Partei zusammenzuhalten, und das ist eine Aufgabe, die augenscheinlich nicht gelungen ist. Wir müssen uns alle fragen, an welcher Stelle war die Situation, dass man das noch hätte verhindern können«, sagte Lötzsch.

Scharf kritisierte sie die Absicht der Ausgetretenen, die Parlamentsmandate zu behalten: »Das ist etwas, was ich nicht akzeptiere, aber ich kann sie daran nicht hindern.« In einer von den drei direkt gewählten Abgeordneten Lötzsch, Sören Pellmann und Gregor Gysi am Montag herausgegebenen Erklärung war von einem »höchst unmoralischen ›Diebstahl‹« die Rede gewesen. In dem erwähnten Vorstandsbeschluss wird in diesem Zusammenhang angekündigt, »ausstehende Mandatsträgerbeiträge« einzuklagen.