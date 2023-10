Arne Dedert/dpa Kündigt Abkommen zur »Rücknahme von Migranten« an: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Frankfurt am Main

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde am Dienstag bei seinem Besuch auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall (IGM) mit Applaus begrüßt und bekam »zur Erinnerung« ein Brückenmodell überreicht. Scholz’ Aussagen in seiner anschließenden Rede blieben in Sachen »Brückenstrompreis« aber vage. Die BRD sei ein Industrieland und das solle auch so bleiben, sagte der Kanzler ohne genauer zu werden.

Deutlicher wurde Scholz bei der Migration. Er kündigte Abkommen mit Heimatländern zur »Rücknahme von Migranten« angesichts steigender Zuwanderung an. »Wir werden mit Ländern, aus denen Flüchtlinge kommen, die nicht bleiben können, Verträge schließen«, sagte Scholz. Dabei sollten Möglichkeiten, als Arbeitskraft nach Deutschland zu kommen für diejenigen, die zum Arbeitsmarkt passten, vorgesehen sein. Andere Menschen wären von den Herkunftsländern »zurückzunehmen«.

Laute Rufe junger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unterbrachen den Kanzler. Sie zeigten Plakate mit »Refugees welcome« und forderten auf einem Transparent »100 Mrd. für die Jugend«. Der Übergang von Schule zu Beruf müsse »einfacher werden«, setzte Scholz dann fort. Es müsse gesetzliche Regelungen geben, dass Unternehmen der Mitbestimmung im Betrieb »nicht entweichen« könnten.

Wer im Betrieb Demokratie erlebe, habe »eine bessere Einstellung zur Demokratie«, hatte Christiane Benner zuvor erklärt. Mitbestimmung: Für die neue IGM-Vorsitzende sowohl Grundlage als auch Lösungsansatz, um den technologischen Wandel ökologisch und sozial zu gestalten.

In ihrem Zukunftsreferat hatte Benner einen Katalog an Missständen präsentiert, der ähnlich lang ausfiel, wie der ihrer angeregten Maßnahmen. Der technologische Umbau sei für die Metaller längst Realität. Wo Wärmepumpen oder Solarpaneele montiert, Batteriezellen und Elektromotoren gebaut würden, ergebe sich ein Anspruch: »Wir machen die Zukunft und deshalb wollen wir auch mitbestimmen: Wir wollen die Industrie in Deutschland erhalten, nicht abwickeln«, rief Benner den Delegierten zu.

Betriebsräte hätten demnach von fehlenden Zukunftsstrategien in vielen Unternehmen berichtet, Standortverlagerung stehe auf der Tagesordnung. Beschäftigten müsse daher ermöglicht werden, die strategische Ausrichtung von Betrieben und Unternehmen mitzugestalten, forderte Benner.