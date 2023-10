Jim West/ZUMA Press Wire/dpa

Die Arbeitsniederlegungen bei General Motors, Ford und Stellantis weiten sich aus. Mittlerweile ist gut ein Viertel der Beschäftigten der drei US-Autobauer im Ausstand. So auch am Montag (Ortszeit) im Stellantis-Montagewerk in Sterling Heights in Michigan (Foto), wo sonst 6.800 Arbeiter Ram-Pick-up-Trucks herstellen. GM bezifferte die Streikfolgekosten am Dienstag bereits auf 800 Millionen US-Dollar. Seine erst im Juli auf 10,7 Milliarden US-Dollar angehobenen Gewinnerwartungen für das laufende habe der Konzern aufgegeben. (Reuters/jW)