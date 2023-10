Der Maler Gerhard Richter (90) wird im Ranking »Kunstkompass« weiterhin als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit nunmehr 20 Jahren behauptet der in Köln lebende Richter unangefochten die Spitzenposition in dem seit mehr als einem halben Jahrhundert bestehenden Ranking. Der »Kunstkompass« wird jährlich von der Journalistin Linde Rohr-Bongard aus Köln erstellt und erscheint im Magazin Capital. Bewertet und mit Punkten gewichtet werden unter anderem Ausstellungen von nahezu 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museen und Auszeichnungen. (dpa/jW)