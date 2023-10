Biden warnt Israel vor »Wiederholung von Fehlern« der USA

Miriam Alster/Pool Flash 90/AP/dpa

Tel Aviv. US-Präsident Joseph Biden hat Israel bei seinem Besuch nach dem Hamas-Angriff die feste Unterstützung seines Landes zugesichert, zugleich aber ein »maßvolles Vorgehen« angemahnt. Israel solle nicht die »Fehler« der USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wiederholen, sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede in Tel Aviv. »Ich warne: Während Sie die Wut fühlen, lassen Sie sich nicht von ihr verzehren.«

Der US-Präsident rief Israel in seiner Rede zu einem Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. Er kündigte zudem neue humanitäre Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (rund 95 Millionen Euro) an. Biden hatte schon vor seinem Israel-Besuch angesichts einer erwarteten Bodenoffensive gegen den Gazastreifen vor einer Besetzung des Palästinensergebiets gewarnt und gesagt, dies wäre ein »großer Fehler«. (AFP/jW)