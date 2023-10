Repression gegen Palästinasolidarität: Dutzende Festnahmen in Berlin

-/TNN/dpa Protest abgeräumt: Polizeieinsatz am Mittwoch in Neukölln

Berlin. Trotz eines Demonstrationsverbots ist es in Berlin-Neukölln am Mittwoch abend erneut zu Menschenansammlungen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee. Es werde Pyrotechnik abgebrannt, Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Bei den Menschen handele es sich um Teilnehmer einer ebenfalls verbotenen Ersatzveranstaltung einer verbotenen pro-palästinensischen Kundgebung. Die Situation sei sehr dynamisch, sagte ein Sprecher. Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters gab es Dutzende Festnahmen. Auch am Auswärtigen Amt im Bezirk Mitte versammelten sich nach Polizeiangaben hunderte Menschen. Die Versammlung gegen Gewalt in Nahost wurde laut Polizei jedoch von der Veranstalterin beendet. Angemeldet waren demnach 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen waren wesentlich mehr. (dpa/jW)