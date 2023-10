Frankreich: Pauschales Verbot von palästinasolidarischen Demos gekippt

AP Photo/Christophe Ena Im Rausch des Ausnahmezustands: Gérald Darmanin (Versailles, 20.9.2023)

Paris. Der französische Staatsrat hat das von Innenminister Gérald Darmanin verhängte Verbot sämtlicher pro-palästinensischer Demonstrationen gekippt. »Es ist Aufgabe der Präfekten, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob eine Demonstration wegen Risiken für die öffentliche Ordnung zu verbieten ist«, urteilte der Staatsrat, der die Regierung in Rechtsfragen berät, am Mittwoch in Paris. Das Gremium kritisierte »die ungenaue Abfassung des Telegramms«, in dem Darmanin in der vergangenen Woche die Präfekten zu einem Verbot aller pro-palästinensischen Demonstrationen aufgefordert hatte. Er hatte dies damit begründet, dass solche Demonstrationen zu Störungen der öffentlichen Ruhe führen könnten. »Kein Verbot kann sich ausschließlich auf dieses Telegramm oder die Tatsache stützen, dass eine Demonstration die palästinensische Bevölkerung unterstützten soll«, urteilte der Staatsrat. »Damit ist der Innenminister bloßgestellt«, kommentierte Vincent Brengarth, Anwalt der Gruppe Comitée action Palestine, die den Staatsrat angerufen hatte. (AFP/jW)