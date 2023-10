Georgien: Amtsenthebung von Präsidentin gescheitert

Christophe Ena/AP/dpa Bei Regierungen des westlichen Auslands lieber gesehen als bei der in Tiflis: Salome Surabischwili (Paris, 11.11.2022)

Tiflis. Die georgische Regierung ist mit einem Verfahren zur Amtsenthebung der prowestlichen Präsidentin Salome Surabischwili gescheitert. Bei der Abstimmung im Parlament kam am Mittwoch nicht die nötige Zweidrittelmehrheit für die Absetzung zusammen. Die Regierung hatte der mit geringen Machtbefugnissen ausgestatteten Präsidentin vorgeworfen, ohne Abstimmung eigenmächtig Auslandsreisen unternommen zu haben. Auch das Verfassungsgericht hatte dies als Verstoß gerügt. Die in Frankreich geborene ehemalige Außenministerin Surabischwili hatte die Rücktrittsforderungen abgelehnt. Sie kritisiert immer wieder einen »russlandfreundlichen« Kurs der Regierung. Sie hatte unlängst in Brüssel mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel über eine EU-Perspektive für ihr Land gesprochen und auch in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Ihre Amtszeit läuft Ende 2024 aus. (dpa/jW)