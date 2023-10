South Korea's Joint Chiefs of Staff/YNA/dpa Neues Hight-Tech-Tötungsgerät für Kiew: Artillerie-Kurzstreckenraketen vom Typ »Atacms«

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Dienstag abend den Erhalt sowie den ersten Einsatz von US-amerikanischen »Atacms«-Raketen bestätigt. Nach Berichten ukrainischer und amerikanischer Medien wurden die »Atacms« am Morgen erstmals bei Angriffen auf zwei von den russischen Besatzern betriebene Flughäfen im Osten der Ukraine eingesetzt.

Kiew hatte das Waffensystem (englisch: Army Tactical Missile System) schon vor längerem angefordert. Bei den Angriffen gegen Flugplätze in der Nähe der Städte Lugansk und Berdjansk wurden am Dienstag nach ukrainischen Angaben neun Hubschrauber zerstört. Darüber hinaus seien Spezialtechnik, eine Abschussrampe der Flugabwehr und Waffenarsenale zerstört worden, teilten die Spezialkräfte der Armee in Kiew am Dienstag über Telegram mit. Start- und Landebahnen seien ebenfalls beschädigt worden.

Die »Atacms«-Raketen, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden, haben nach Angaben des Rüstungskonzerns Lockheed Martin eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und treffen sehr präzise. Wie die New York Times und die Washington Post am Dienstag unter Berufung auf US-Regierungsbeamte berichteten, handelt es sich bei den nun an Kiew gelieferten Raketen aber um gedrosselte Modelle. (dpa/jW)