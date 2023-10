Kevin Lamarque/Reuters Demonstranten fordern Ende des jüngsten Krieges in Nahost in den USA (Washington, 16.10.2023)

Tel Aviv. Der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes Aharon Chaliva hat nach dem Angriff der Hamas und verbündeter palästinensischer Gruppen eine persönliche Verantwortung eingeräumt. »Der Krieg hat mit einem geheimdienstlichen Versagen begonnen«, schrieb Chaliva nach Angaben der Armee vom Dienstag in einem Brief an seine Soldaten. Der Geheimdienst unter seiner Leitung habe es versäumt, vor der Hamas-Offensive zu warnen, hieß es in dem Brief. »Wir haben unsere wichtigste Aufgabe nicht erfüllt, und als Leiter des Militärgeheimdienstes trage ich die volle Verantwortung für das Versagen.« Er kündigte eine genaue Untersuchung des Geschehenen an. Dann werde man Konsequenzen ziehen.

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, hatte am Montag ebenfalls die Verantwortung dafür übernommen, die Hamas-Offensive nicht vorausgesehen und nicht vor ihr gewarnt zu haben. Auch er kündigte eine Untersuchung an, betonte jedoch, gegenwärtig sei man im Krieg. Die Geheimdienste waren fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Hamas gegenwärtig kein Interesse an einer neuen Konfrontation mit Israel hat.

Kritisiert wurde von verschiedenen Seiten, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch keine Verantwortung übernommen hat, obwohl er das höchste Regierungsamt innehat. (dpa/jW)