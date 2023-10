Hatem Moussa/AP/dpa Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden. (13.10.2023)

Am Freitag abend hat sich auch die Weltgesundheitsorganisation hinter die Forderung gestellt, dass Israel »die Anordnung zur Evakuierung von über einer Million Menschen nördlich des Wadi Gaza unverzüglich zurückzunehmen« müsse. Zur selben Zeit endete die von israelischer Seite gesetzte Frist, den Norden des vollständig abgeriegelten und extrem dicht besiedelten Gazastreifens und Gaza-Stadt innerhalb von 24 Stunden Richtung Süden zu verlassen.

Zehntausende Menschen seien der Aufforderung nachgekommen und über die einzige Hauptstraße in den Süden geflohen, meldeten die Vereinten Nationen. Den Gazastreifen verlassen können die Fliehenden nicht, nur in Gaza lebende Ausländer dürfen über den einzigen Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausreisen. Die Vereinten Nationen hatten Israel am Freitag dazu aufgerufen, die Evakuierungsanweisung zu widerrufen. »Auch Kriege haben Regeln«, so UN-Generalsekretär António Guterres, der sofortigen Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza forderte.

Die US-Regierung hätte ihren engen Verbündeten Israel aufgefordert, mit einem Angriff von Bodentruppen zu warten, bis ein humanitärer Korridor für die Evakuierung der Zivilbevölkerung eingerichtet sei, meldete die der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nahestehende Jerusalem Post ebenso wie andere israelische Medien am Samstag morgen. Das israelische Militär setzte den Bewohnern der Stadt Beit Hanun im Norden mit einer arabischsprachigen Mitteilung auf X eine neue Frist bis 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, um sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben. Auch vier Krankenhäuser in Gaza wurden von der israelischen Armee aufgefordert, innerhalb einer Stunde ihre Patienten zu evakuieren. Der Palästinensische Rote Halbmond, der bereits zuvor erklärt hatte, in dem Gebiet zu bleiben und weiter seine Patienten zu versorgen, rief die »internationale Gemeinschaft« dazu auf, »zu intervenieren, um die israelische Entscheidung zur Evakuierung des Al-Kuds-Krankenhauses in Gaza zu stoppen«.

Vor der angekündigten Bodenoffensive setzt die israelische Luftwaffe ihre Angriffe fort. Die Zahl der dabei innerhalb einer Woche getöteten Palästinenser stieg damit bis Samstag vormittag auf 2.215 an, wie das Gesundheitsministerium in Gaza bekanntgab. Unter den Toten seien 724 Minderjährige. Die Zahl der Verletzten wurde mit 8.714 angegeben. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) schlägt Alarm. »Tausende von Gebäuden wurden zerstört. Die massenhaften Opfer sind mit nichs zu vergleichen, was wir in den letzten Jahren sehen konnten. Das Gesundheitssystem liegt am Boden«, hieß es in einem Post auf X vom Samstag. Krankenhäuser hätten aufgrund des Stromausfalls keine Energieversorgung mehr, Wasser könne nicht mehr gepumpt werden. »Die Menschen haben keinen Ort, wo sie hingehen könnten«, so das IKRK. Am Freitag abend waren drei Konvois mit fliehenden Zivilisten von der israelischen Luftwaffe bombardiert worden, rund 70 Menschen wurden dabei nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums getötet und Hunderte verletzt.

Auch im israelisch besetzten Westjordanland, wo es am Freitag in vielen Orten Solidaritätsbekundgungen mit Gaza gegeben hatte, sowie in Ostjerusalem wurden am Samstag mehrere Palästinenser durch die Besatzungskräfte getötet, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Die Zahl der innerhalb einer Woche durch Armee, Polizei oder bewaffnete Siedler getöteten Palästinenenser in den besetzten Gebieten erhöhte sich damit auf 54, zudem wurden mehr als 1.100 Menschen verletzt. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, meldeten Raketenangriffe auf das Kibbuz Nirim, Ashkelon und Tel Aviv sowie einen Durchbruch in Khan Junis im Süden des Gazastreifens. Dabei seien drei israelische Militärfahrzeuge zerstört worden.

Die neuerliche Welle von Luftangriffen auf die dichtbesiedelte palästinensische Enklave am Mittelmeer hatte am Samstag vor einer Woche begonnen, nachdem Kämpfer der in Gaza regierenden islamistischen Hamas im Bündnis mit weiteren Organisationen die israelischen Sperranlagen durchbrochen und grenznahe Militärstützpunkte sowie zivile Wohnorte angegriffen hatten. Wie später bekannt wurde, handelt es sich beim Großteil der dabei Getöteten mehr als 1.300 Israelis um Zivilisten, so wurden etwa Dutzende Bewohner eines Kibuzzims sowie Hunderte Besucher eines Raves innerhalb kürzester Zeit getötet. Mindestens 120 Zivilisten wurden als Geiseln nach Gaza verschleppt.

Während in Düsseldorf am Samstag rund 1.000 Menschen gegen die Angriffe auf Gaza auf die Straße gingen, wurden in mehreren anderen deutschen Städten Solidaritätskundgebungen mit den Palästinensern verboten. Am Freitag nachmittag und Abend hatte bereits ein Großaufgebot der Berliner Polizei im Stadtbezirk Neukölln ensprechende Verbote durchgesetzt. Immer wieder zerstreute die Polizei Ansammlungen vermeintlicher Demonstranten vor Cafes, es kam zu mehreren Festnahmen. Von den Versammlungsverboten betroffen ist auch eine für Samstag angemeldete Kundgebung »Jüdische Berliner*innen gegen Gewalt in Nahost – Gegen den Mord an unseren Mitmenschen in Gaza. Jüdische und palästinensische Menschen haben das gleiche Recht, zu leben«. Auch jegliche Ersatzveranstaltung der jüdischen Kundgebung wurde bis einschließlich 20. Oktober »nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen« verboten, wie die Berliner Polizei über X bekanntgab.

Laut einem Schreiben von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) vom Freitag können an Schulen der Bundeshauptstadt palästinensische Symbole verboten werden, auch wenn diese an sich nicht strafbar sind. Als Beispiele wurde das Tragen der landläufig als »Palästinensertuch« bezeichneten Kufiya, der Slogan »Free Palestine« oder Abbildungen Israels in den palästinensischen Farben benannt. Berlin ist die Heimat einer der größten Exilcommunites von Palästinensern in Europa, ihre Zahl wird auf bis zu 40.000 geschätzt.