GUS-Treffen: Putin zu Weizenexporten und Pipeline-Schaden

AP Photo/Vladimir Voronin Wladimir Putin und der kirgisische Präsident Sadir Japarow am Freitag in Bischkek

Bischkek. Russland rechnet trotz westlicher Sanktionen mit anhaltend hohen Getreideausfuhren. Man werde »wahrscheinlich« auch im kommenden Jahr weltgrößter Weizenexporteur bleiben, erklärte Präsident Wladmir Putin am Freitag bei einem Treffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). »Unsere Getreideexporte werden mit 50 bis 60 Millionen Tonnen genauso hoch sein wie im vergangenen Jahr«. 2022 habe Russland eine »Rekordernte von 158 Millionen Tonnen« Getreide eingefahren, so der Kreml-Chef. Auch in diesem Jahr sei der Ertrag mit mehr als 130 Millionen Tonnen »sehr hoch«. »Den Bedarf unserer Freunde und Kollegen in der GUS werden wir rundum erfüllen«, versprach der russische Staatschef. In der GUS sind frühere Sowjetrepubliken zusammengeschlossen. Am Rande des Gipfeltreffens im kirgisischen Bischkek erklärte Putin Verdächtigungen der NATO, nach denen Russland für die Beschädigung der Gaspipeline Balticconnector zwischen Estland und Finnland verantwortlich sei, für »kompletten Unsinn«. Bislang habe er noch nicht einmal von dieser Pipeline gewusst, weil ihr Volumen so gering sei. (AFP/jW)