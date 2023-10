China: Musterzulassung für selbstfliegendes Flugtaxi

Gaozhnexin/Volkswagen AG/dpa Konkurrenz von VW: Flugtaxi-Prototyp V.MO, Spitzname »Fliegender Tiger«, im chinesischen Gaozhnexin

Beijing. In China hat erstmals ein Hersteller selbstfliegender Flugtaxis eine Zulassung erhalten. Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) habe eine »Musterzulassung« für das »unbemannte Luftfahrzeugsystem EH216-S« erteilt, erklärte Hersteller Ehang am Freitag. Demnach erfüllt das Fluggerät »die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit« und Sicherheitsanforderungen für Flüge mit Menschen an Bord. Die Genehmigung zu erlangen, sei »langwierig und kostspielig« gewesen. Sie ebnet den Weg zur Massenproduktion Die CAAC erklärte, das Modell werde »Prüfungen zur Betriebsqualifikation unterzogen und offiziell in den kommerziellen Betrieb aufgenommen, wenn es die Anforderungen erfüllt hat«. Ehang-Gründer Hu Huazhi sagte der Nachrichtenagentur AFP: »Wir hoffen, kurzfristig die ersten der Welt zu sein, die den kommerziellen Betrieb von EVTOLs mit Autopilot aufnehmen. Das englische Akronym EVTOL steht für elektrisch angetriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. (AFP/jW)