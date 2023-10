Bulgarien: Prowestliche Regierung übersteht Misstrauensvotum

Valentina Petrova/AP/dpa Bleibt vorerst am Ball: Bulgariens EU- und NATO-freundliche Regierung (Sofia, 6.6.2023)

Sofia. In Bulgarien ist ein Misstrauensantrag gegen die prowestliche Regierung wegen des geplanten Kohleausstiegs gescheitert. Die Opposition warf der liberal-konservativen Regierung des EU-Landes vor, mit ihren Plänen zur Energiewende die bulgarische Kohlewirtschaft praktisch zerstören zu wollen. In Bulgarien wird etwa die Hälfte des Stroms aus Kohle erzeugt, gefolgt von rund einem Drittel durch Atomkraft. Gegen den Vorstoß der Opposition und damit für den Verbleib der erst seit Anfang Juni amtierenden Regierung stimmte am Freitag eine klare Mehrheit aus 143 Parlamentariern des Regierungslagers. Für den von der drittstärksten Parlamentspartei Wasraschdane (Wiedergeburt) angeregten Antrag gab es 71 Stimmen. Die Vorsitzende der Sozialisten, Kornelia Ninowa, hat allerdings bereits einen neuen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Bereich der Sicherheitspolitik angekündigt. Ein neues Misstrauensvotum sei »Zeitverschwendung«, gab sich Ministerpräsident Nikolaj Denkow siegesgewiss. Hintergrund des Votums sind zweiwöchige Proteste und Blockaden wichtiger Verkehrsrouten durch Bergarbeiter und Beschäftigte in Kohlekraftwerken. Sie forderten, dass Ministerpräsident Nikolaj Denkow die Brüssel übermittelten Pläne zum Kohleausstieg zur Überarbeitung zurücknimmt. Jetzt wollen sie Unterschriften für einen Streik sammeln. (dpa/jW)