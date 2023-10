Reuters-Journalist an israelisch-libanesischer Grenze getötet

Hassan Ammar/AP/dpa Mitarbeiter des libanesischen Zivilschutzes tragen einen Journalisten, der durch Granatenbeschuss verletzt wurde (Alma Al-Schaab, 13.10.2023)

Beirut/London. Im Libanon ist ein Reuters-Journalist an der Grenze zu Israel durch Beschuss getötet worden. »Mit großer Betroffenheit haben wir erfahren, dass unser Kameramann Issam Abdallah getötet worden ist«, teilte eine Reuters-Sprecherin in London am Freitag mit. Der Journalist gehörte demnach zu einem Reuters-Team im Südlibanon, das ein Live-Signal sendete. Man sei »auf der Suche nach weiteren Informationen«.

Mindestens vier weitere Menschen wurden bei dem Beschuss des Journalistenteams verletzt. Der Sender Al-Dschasira bestätigte, dass eine Reporterin und ein Kameramann unter den Verletzten seien. Laut Al-Dschasira war das Team in der Stadt Alma al-Schaab im Süden des Landes nur wenige Kilometer nahe der israelischen Grenze. Fernsehbilder zeigten ein Fahrzeug in Flammen. In dem Gebiet hatte es zuvor einen Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz gegeben. Von wem der Beschuss zuerst ausging, war zunächst nicht klar. Israels Armee bestätigte einen Angriff mit Panzer- und Artilleriefeuer auf libanesisches Gebiet. Zuvor habe es Attacken aus dem Libanon auf israelische Stellungen gegeben. (dpa/jW)