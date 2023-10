Göppingen. Der Boxer Firat Arslan hat seine Profikarriere mit einem Sieg beendet. Der 53jährige gewann gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina am Sonnabend durch technisches K. o. in der sechsten Runde. Durch seinen 55. Sieg im 67. Profikampf sicherte sich Arslan in Göppingen den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht. Nach dem vorzeitigen Ende der sechsten Runde sank Arslan erleichtert auf die Knie. Puhalo reklamierte, zwischenzeitlich am Hinterkopf getroffen worden zu sein. (dpa/jW)