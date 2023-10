Gonzalo Fuentes/REUTERS Ein hartes Brot: Südafrika schlägt England mit dessen eigenen Mitteln

Es ist ein Finale der Superlative, das die Rugby-Welt am kommenden Sonnabend erwartet, wenn die beiden Dreifachweltmeister im Rugby Union, Neuseeland und Südafrika, im Stade de France im Pariser Vorort Saint Denis aufeinandertreffen werden.

Während Neuseeland sich bereits am Freitag abend an gleicher Stelle in einem besseren Trainingsspiel gegen Argentinien sehr deutlich mit 44:6 durchsetzen konnte, lieferten sich Südafrika und England im zweiten Halbfinale ein regelrechtes Herzschlagfinale. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff ging Südafrika nach Straftritt durch Handré Pollard erstmals überhaupt in Führung (16:15) und rettete dann den Vorsprung über die Zeit. England wird nun im Spiel um Platz drei kommenden Freitag auf Argentinien treffen. Einen Tag später duellieren sich dann Südafrika und Neuseeland um den Gewinn der »Webb ­Ellis«-Trophäe.

Die Revanchepartie zwischen dem amtierenden Weltmeister Südafrika und dem amtierenden Vizeweltmeister England — das Finale vor vier Jahren in Japan hatte Südafrika deutlich mit 32:12 gewonnen — hatte nichts mit jenem offensiven Hochgeschwindigkeitsrugby zu tun, das sich an gleicher Stelle eine Woche zuvor Gastgeber Frankreich und Südafrika geliefert hatten. Die »Springboks« hatten die Partie nur denkbar knapp mit 29:28 gewonnen. Nach dem Spiel sprachen sowohl Fans als auch Experten vom »besten Rugby aller Zeiten«. Nur, es kann leider nicht immer nur Kaviar geben, und so bekamen die Zuschauer am Sonnabend statt dessen trockenes Schwarzbrot serviert. Das englische Team, das bisher bei dieser Weltmeisterschaft mit seinem unansehnlichen, dafür aber äußerst effizienten Spiel überraschend bis ins Halbfinale vorgedrungen war, drückte dem Spiel lange Zeit den Stempel auf. Mit modernem Rugby hatte das allerdings nur wenig zu tun. Man fühlte sich eher an die 1970er und 1980er Jahre erinnert, als auf den Britischen Inseln eine Art »Kick and Rush«-Rugby gepflegt wurde: Hohen Kicks hinterherjagen und versuchen, den Ball zu erobern. Geht der Ball verlustig, hat man wenigstens Raumgewinn erzielt und kann, relativ weit weg vom eigenen Malfeld, komfortabel verteidigen. Punkte werden in diesem Konzept vor allem mit Straftritten oder »Drop Goals« erzielt. Gesagt, getan: Owen Farrell verwandelte jeweils sicher (3./10. Spielminute) zur 6:0-Führung für die in weißen Trikots mit roter Rose auf der Brust spielenden Engländer. Farrells Gegenüber, Mannie Libbok, gilt als Jahrhunderttalent auf der Position des »Fly Half« ( des »Spielmachers«). Der 26jährige soll dem traditionell sehr physisch geprägten Spielstil der »Springboks« mehr Raffinesse, mehr Tempo, mehr Esprit verleihen. Doch gegen Engländer, die sich wie Bulldoggen auf jeden südafrikanischen Ballträger stürzten, konnte Libbok sein feines Spiel nicht entfalten. Erst in der 21. Spielminute hatte er seinen ersten und einzigen Auftritt in der Partie, als er per Straftritt auf 6:3 verkürzte. Zehn Minuten später musste Libbok — Farrell hatte zwischenzeitlich (24.) per Straftritt auf 9:3 für England erhöht — Pollard Platz machen. Der Wechsel kam einem Eingeständnis von Coach Jaques Nienaber gleich, dass dieses englische Team mit Raffinesse, Tempo und Esprit allein wohl nicht zu schlagen war, sondern nur mit kompromissloser Härte, Kicks und eiskalt berechneter Taktik.

Pollard verkürzte auch umgehend per Straftritt (35.) auf 9:6, bevor Farrell (39.) auf den 12:6-Pausenstand erhöhte. In der 53. Spielminute sah es dann tatsächlich so aus, als wären die Engländer auf der Siegerstraße. Farrell ließ seinen goldenen Fuß aufblitzen und verwandelte aus knapp 50 Metern Entfernung ein technisch hochanspruchsvolles »Drop Goal« zur 15:6-Führung. Anschließend neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wobei Südafrika sich etwas mehr Spielanteile erarbeiten konnte.

In der 69. Spielminute belohnten sich die in grün-goldenen Trikots spielenden Südafrikaner mit dem einzigen Versuch des Spiels: Nach eigenem Einwurf fünf Meter vor dem englischen Malfeld eroberten die südafrikanischen Stürmer das lederne Oval, und Deon Fourie klemmte sich den Ball unter den Arm, nahm den Kopf runter und wuchtete sich nach vorne, landete aber knapp zwei Meter zu kurz. RG Snyman setzte sich nach Zuspiel Faf de Klerks gegen drei englische Verteidiger durch und pumpte sich schließlich ins Malfeld. Nach verwandelter Erhöhung (70./ Pollard) stand es nur noch 15:13 für England. Pollard war es auch, der den entscheidenden Straftritt (78.) zur ersten und letztendlich entscheidenden 16:15-Führung für die »Springboks« verwandelte und Südafrika somit zur bereits vierten Finalteilnahme seit 1995 bei einer Weltmeisterschaft schoss.

Gegner am kommenden Sonnabend (21 Uhr) im Stade de France sind, wie gesagt, die »All Blacks« aus Neuseeland. Dabei kam deren Überraschungskontrahent Argentinien am Freitag zunächst gut in die Partie und führte nach Straftritt (5.) von Emiliano Boffelli 3:0. Die Statistik sprach jedoch klar gegen »Los Pumas«, die bis zu diesem Halbfinale in insgesamt 36 Länderspielen gegen Neuseeland lediglich zweimal – im November 2020 und zuletzt im August 2022 – hatten gewinnen können. Ab der 11. Spielminute nahm dann der Favorit aus Neuseeland das Heft in die Hand und gab es nicht mehr her. Will Jordan eröffnete den Punktereigen nach schnellem Passspiel, Richie Mo’unga erhöhte (12.) auf 7:3. Jordie Barrett (16.) drehte den Spielstand auf 12:3, bevor Boffelli (31.) mit Straftritt auf 12:6 verkürzte. Anschließend spielte nur noch Neuseeland: Nach Straftritt Mo’ungas (31.) und dem Versuch von Shannon Frizell (42./Nachspielzeit) joggten die »All Blacks« mit komfortabler Führung von 20:6 zum Pausentee. In Halbzeit zwei folgten vier weitere Versuche zum 44:6 für die »All Blacks«, die am kommenden Sonnabend ebenfalls ihr viertes WM-Finale bestreiten werden.