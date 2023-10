Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) zieht Jan Pehrke zwei Jahre nach der Explosion in einem Leverkusener Entsorgungslager, bei der sieben Menschen starben, die »Katastrophenbilanz«: In dem Entsorgungszentrum stehen »wieder alle Zeichen auf Normalbetrieb«. Burkhard Ilschner schreibt über Bayers »maritime Altlasten«: Ein »gehöriger Teil« der in Nord- und Ostsee versenkten »chemischen Kampfstoffe, Bomben und Sprengstoffe« stamme aus dem Hause Bayer bzw. IG Farben. Außerdem: Beiträge zu den Hilfspaketen der Ampel für Konzerne und einem Versuch der EU, »neuen Gentechniken den Weg auf die Äcker zu erleichtern«. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 4/2023, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org

Tarantel

In der Zeitschrift der Ökologischen Plattform bei der Partei Die Linke schreibt Didem Aydurmus über »linke Agrar- und Ernährungspolitik«. Tobias Lechner stellt eine »tierethische Kritik« an der sogenannten nachhaltigen Aquakultur vor. Marcel Sebastian sieht die »landwirtschaftliche Tierhaltung in der Krise«. Kerstin Eisenreich gibt einen Überblick über Maßnahmen zur »Klimaanpassung in der Landwirtschaft«; die Umweltbedingungen »für Pflanzen, Böden und sogenannte Nutztiere werden immer schwieriger«. (jW)

Tarantel, Nr. 97/98, 71 Seiten, kostenlos, Bezug: Ökologische Plattform bei der Partei Die Linke, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: tarantel@oekologische-­plattform.de

IMI-Analyse

Für die kompakte Analyse-Reihe der Tübinger Informationsstelle Militarisierung hat Jürgen Wagner einen Blick auf »das nächste Beschaffungsdesaster« der Bundeswehr geworfen. Die Umstände, »unter denen die Anschaffung neuer digitaler Funkgeräte verbockt wurde«, seien »regelrecht spektakulär«. Die 2022 für 1,35 Milliarden Euro bei dem Münchner Unternehmen Rohde & Schwarz georderten Funkgeräte »laufen nun zu – oder besser: auf«. Niemand habe sich darüber Gedanken gemacht, »dass die Teile auch in die Fahrzeuge eingebaut werden müssen«. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 46/2023, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser PDF-Download über www.imi-online.de