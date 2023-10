IMAGO/United Archives Gewaltgeschichte: Deutsche Offiziere mit einheimischer »Schutztruppe« in Ostafrika um 1900

Die neue Ausgabe der linken PhilosophiezZeitschrift Widerspruch aus München befasst sich anhand aktueller Debatten mit grundlegenden Fragen der Geschichtsbetrachtung. Heute, so der Tenor der Artikel, lässt sich nicht mehr von der einen Geschichte reden, die ja allzu oft in die Feier der »großen Errungenschaften« der (männlich-westlichen) »Zivilisation« mündete. Mit den neuen Perspektiven wird, wie es einleitend heißt, nicht mehr »nur der Sieger:innen, sondern auch der Verlierer:innen oder Opfer der Geschichte gedacht.« Nun kommen auch die Frauen, die indigenen Völker, ja selbst die zerstörte Natur zu Wort. So richtig und notwendig diese Öffnung der Geschichtsbetrachtung auf die »vielen« Geschichten auch ist: Die Beiträge des Hefts machen doch auch deutlich, dass die gegenwärtige Zersplitterung der Geschichte in die vielen einzelnen Narrative das letzte Wort nicht sein kann.

Im Gespräch geht die Kulturwissenschaftlerin Alaida Assmann dem Umgang mit der deutschen Zeitgeschichte nach. War die Erinnerung in Westdeutschland nach dem Faschismus jahrzehntelang erst auf die Verdrängung oder Beschönigung, dann aber auch auf die Erforschung der Täter fixiert gewesen, sei die neue Erinnerungskultur darauf angelegt, auch die Perspektiven der zivilen Opfer zu würdigen. Nach den Opfern der Nazis tauchten jetzt vermehrt auch die Opfer der Kolonialgeschichte und Sklaverei aus dem Dunkel der Geschichte auf. Die ernsthafte Erinnerung an diese Geschichte der Täter und der Opfer, so Assmanns Fazit, sei die einzige verfügbare Prävention gegen solche Formen destruktiver Gewalt.

Gegen die Vorstellung von der einen Geschichte hebt Konrad Lotter in seinem Beitrag die vielen Revolutionen seit Anbeginn der geschriebenen Geschichte hervor. Geschichte sei dabei immer aus der Perspektive der jeweiligen Gegenwart geschrieben worden. Er unterscheidet die antike von der christlichen Perspektive sowie die säkularen Perspektiven, die Geschichte entweder als einen kohärenten, in sich vernünftigen Prozess oder aber als einen Prozess des unerbittlichen Niedergangs konzipiert und beschrieben haben. Heute jedoch stünden die Geschichtswissenschaften im Zeichen des »Moral turn«: Die Gegenwart werde nicht mehr nur als Resultat der Vergangenheit oder als Durchgangsstadium in die Zukunft verstanden; vielmehr werde die Gegenwart »zum Gericht, das über die Vergangenheit urteilt, Gerechtigkeit einfordert, begangene Vergehen sühnen und wiedergutmachen will«. Allerdings gebe es auch eine Gegentendenz. Diese wolle die Geschichte wieder entmoralisieren, weil etwa eine Nation, wie diese Historiker sagen, ohne eine »gemeinsame Geschichte« keinen Bestand haben könne.

Die Ethnologin Carolin Dürr weist auf die großen, auch institutionellen Schwierigkeiten hin, sich von der fortwährenden Dominanz der männlich-weißen »Meistererzählungen« zu lösen. Ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Dominanz sei der Anspruch auf eine Universalität von Wissen. Denn aus diesem Anspruch folge, dass die Erforschung regionaler oder lokaler Einsichten und Traditionen als ein peripheres »Nischenwissen« ausgegliedert und diskriminiert und genügend oft der Zugang zur Publikation verweigert wird. Dieser Dominanz gegenüber beharrt Dürr darauf, Stimmen von Menschen aufzunehmen, die auf der Basis solch globaler Wissensstrukturen wenig Gehör finden. Dies sei notwendiger Teil des in den Wissenschaften erforderlichen Wandels.

Der Artikel von Alexander von Pechmann behandelt schließlich die Natur, die bislang aus der Geschichte ausgeschlossen gewesen sei. Heute, im Zeitalter des Anthropozäns, könne, so seine These, vom menschlichen Handeln nicht mehr ohne dessen Einflussnahme auf die Erdgeschichte erzählt werden, da das menschliche Handeln zu einem bestimmenden Faktor der Erdgeschichte geworden ist. In der Erderwärmung, im raschen Artensterben, dem Abschmelzen der Glaziosphäre usw. verschränkten sich die langfristigen erdgeschichtlichen Prozesse mit den (relativ) kurzen Zeiträumen, in denen menschliches Handeln sich bewegt. Die »Menschengeschichte« könne deshalb nicht mehr getrennt von der Erdgeschichte erzählt werden.

Die Beiträge enthalten, wie mir scheint, selbst zwei Perspektiven auf die Geschichte. Die eine Perspektive ist, dass sich die »Weltgeschichte« heute in der Tat nicht mehr als eine durchgängige Geschichte erzählen lässt, sondern dass sie aus den vielen Geschichten der unterschiedlichen Ethnien, Kulturen und Geschlechter besteht und zusammengesetzt werden muss. Die andere Perspektive fasst die Menschengeschichte jedoch wieder in eins zusammen, um diese nun ihrerseits mit der Naturgeschichte zu konfrontieren. Während die eine Perspektive sich, ganz klassisch, auf die Geschichte der Kulturen und Völker konzentriert, erweitert die andere den Geschichtsbegriff auf die Natur. Die eine bleibt menschen- oder sozialzentriert, die andere Perspektive hingegen ist gewissermaßen öko- oder planetenzentriert. Hinter ihnen verbergen sich grundlegende Fragen nach dem »Mensch-Natur-Verhältnis«, die im Heft leider nicht thematisiert werden.