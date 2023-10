»Science-Fiction & Science Labour 2«. Mit Dietmar Dath, Theresa Hannig und vielen weiteren. Wir arbeiten in der Sternwarte einen Tag lang zu Wirtschaft und Gestaltung der Zukunft. Unsere Ideen und Anregungen holen wir uns aus der Science-Fiction in ihrer ganzen Breite von Büchern über Filmen bis Games. Es werden auch Himmelskörper betrachtet. Donnerstag, 26.10., 10 Uhr. Ort: Volkssternwarte München, 4. Stock, Rosenheimer Str. 145 H (Innenhof). Veranstalter: IG Metall München

»Hannes Trostberg«. Film. Zweiter und dritter Teil des Fernsehspiels von Bernhard Seeger, DDR 1966. In der sowjetischen Gefangenschaft entwickelt sich eine Freundschaft zwischen dem Stellmacher Hannes Trostberg und dem Großbauernsohn Edwin Spahn. Beide kehren 1945 in ihr Heimatdorf zurück. Voranmeldung unter Telefon 0 30/36 46 64 24. Donnerstag, 26.10., 18.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Bauhaus-Rezeption in der DDR«. Vortrag mit Diskussion. Vor 100 Jahren fand in Weimar die erste Bauhaus-Ausstellung statt. Es lohnt sich, die wechselvolle Geschichte des Bauhauses zu hinterfragen. Besonders auch als Selbstbefragung: Was haben wir in der DDR mit dem Bauhaus gemacht und was nicht? Es spricht Dipl.-Ing. Bernd Krüger, ehemals Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Sonnabend, 28.10., 14 Uhr. Ort: Gaststätte Steinweg 1, Gera, Veranstalter: Rotfuchs Gera