Nachschlag: Verschwiegene Hintergründe

Screenshot youtube.com/watch?v=XoIOBJhzh7c&ab_channel=%C3%96sterreichischerJournalist%2ainnenClub Das nennt man Ausgewogenheit: Israel-Freund Alexander Gruber (l.) darf das vorhergehende Statement des palästinensischen Botschafters Salah Abdel-Schafi einordnen (13.10.2023)

Berichten die Medien zu einseitig über den Krieg in Nahost? Das war das Thema einer Podiumsdiskussion des Österreichischen Journalistenclubs am Donnerstag in Wien. Ausgangspunkt war die Klage des palästinensischen Botschafters in der Alpenrepublik, Salah Abdel-Schafi, der im Interview auf Ö 1 gesagt hatte: »Seit zehn Jahren ist es das erste Mal, dass der ORF mich einlädt, und ich soll mich nur von dem Angriff (der Hamas) distanzieren!« ORF-Redakteurin Eva Karaberg musste sich für einen »unausgewogenen« Beitrag rechtfertigen, der die Vorgeschichte der jüngsten Eskalation beleuchtete, ohne dabei den »Hamas-Terror« zu erwähnen. Die Reportage wurde sogar aus dem Netz genommen. Der jW-Autor Dieter Reinisch stellte sich mutig dem Trend entgegen und ließ sich die Rede über die Hintergründe des Konflikts nicht verbieten. Der Vertreter des Thinktanks »Mena-Watch«, Alexander Gruber, erntete dagegen das Gelächter des Publikums, als er sich auf die USA als Kronzeugen gegen die Palästinenser berief. (jt)