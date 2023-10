Im Hollywood-Streik wollen Vertreter der Schauspielerinnen und Schauspieler die Verhandlungen mit Vertretern der Filmstudios wieder aufnehmen. Für Dienstag seien erneut Gespräche geplant, teilten die beiden Seiten am Sonnabend (Ortszeit) mit. Auch einige hochrangige Mitarbeiter der Filmstudios wollten teilnehmen. Vor rund einer Woche waren die Verhandlungen vorerst unterbrochen worden. Die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA streiken seit dem 14. Juli, bis einschließlich Sonntag also seit 100 Tagen. Sie fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Branche. (dpa/jW)