Auch am letzten Tag vor der sanierungsbedingten Schließung auf längere Zeit hat das Pergamonmuseum in Berlin zahlreiche Menschen angelockt. Bereits am frühen Sonntag morgen war der Andrang von Interessierten auf der zum Welterbe zählenden Museumsinsel groß. Nach Angaben der Museumsleitung konnten über die seit langer Zeit ausgebuchten Timeslots bis abends um 21 Uhr rund 5.000 Besucher einen vorläufig letzten Blick auf das Ischtar-Tor oder die Prozessionsstraße von Babylon werfen. Das Pergamonmuseum, zu dem die Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst gehören, ist mit jährlich mehr als einer Million Besucher eines der beliebtesten deutschen Museen. Für mindestens vier Jahre bleibt es komplett geschlossen. (dpa/jW)