IMAGO/ZUMA Wire Die Mitglieder der Verkehrsgewerkschaft RMT kämpfen nicht nur für höhere Gehälter, sondern auch gegen Kürzungen und Stellenstreichungen (London, 31.8.2023)

Die Arbeitskämpfe der britischen Verkehrsgewerkschaft RMT werden für sechs Monate verlängert. Bei einer Abstimmung haben 90 Prozent der Gewerkschafter für eine Verlängerung des Streikmandats gestimmt. In einer Presseerklärung von Donnerstag schrieb die RMT, 20.000 Mitglieder bei 14 Eisenbahnunternehmen hätten an der Abstimmung teilgenommen, wobei alle einzeln eine Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent und »eine überwältigende Mehrheit der Jastimmen für weitere Streikmaßnahmen erreichten«. Insgesamt stimmten 89,9 Prozent der Mitglieder bei einer Wahlbeteiligung von 63,6 Prozent für mehr Streiks. RMT-Generalsekretär Michael Lynch sagte nach der Veröffentlichung des Ergebnisses: »Ich gratuliere unseren Mitgliedern dazu, dass sie ein wichtiges Mandat für künftige Kämpfe geliefert haben, während wir weiterhin Verhandlungen fordern.«

Den Gewerkschaften gegenüber sitzt die Unternehmensleitung der Rail Delivery Group (RDG). Sie hat von der Regierung keine Erlaubnis, ihr geringes Lohnangebot zu erhöhen, was Lynch kritisierte: »Die Regierung kontrolliert die Bahnbetreiber und muss der RDG endlich erlauben, ein überarbeitetes Angebot vorzulegen, damit wir auf eine Einigung hinarbeiten können.« Passiere dies nicht rasch, so würde es neue Streiks geben, erklärte Lynch. Vermutet wird, dass in der Vorweihnachtszeit und während der Feiertage zum Jahresende gestreikt wird.

Nach britischem Recht sind Gewerkschaften verpflichtet, alle sechs Monate über Kampfmaßnahmen abstimmen zu lassen. Nur wenn dies geschieht, dürfen legal Kampfmaßnahmen organisiert werden. Bei den Eisenbahngewerkschaftern ist dies seit über einem Jahr der Fall: Im Juni 2022 traten sie erstmals in den Ausstand. Sie kämpfen für bessere Löhne, mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und gegen Kündigungen.

Da die Regierung sich weigert, überhaupt zu verhandeln, will auch die Lokführergewerkschaft ASLEF ihr Kämpfe fortführen. Und die RMT möchte die Arbeitskämpfe auch in anderen Betrieben ausweiten. Am Donnerstag wurden an die 10.000 Beschäftigte bei der Londoner Metro Wahlkarten zu geplanten Arbeitsniederlegungen versandt. Außerdem haben 500 Seeleute der britischen Marine am Mittwoch eine neunwöchige Streikabstimmung begonnen, nachdem die RMT-Mitglieder ein unter der Inflationsrate liegendes Gehaltsangebot des Managements der Royal Fleet Auxiliary (RFA) abgelehnt haben. Ein Streik noch vor Jahresende ist wahrscheinlich. Die RFA-Leitung hat 4,5 Prozent angeboten, was für RMT-Mitglieder inakzeptabel sei. »Unsere Mitglieder sind äußerst verärgert über die erbärmliche Gehaltserhöhung, die ihnen angeboten wurde, und frustriert über die Weigerung des Managements, auch nur über ein überarbeitetes Angebot nachzudenken«, erklärte Gewerkschafter Lynch dazu.

Neben besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen fordert die Gewerkschaft RMT eine Wiederverstaatlichung des öffentlichen Verkehrs. In Schottland ist ihr dies bereits im Januar 2023 teilweise gelungen. In England wird ein anderer Weg begangen: Fast zeitgleich mit der Ankündigung weiterer Arbeitskämpfe wurde bekannt, dass das Bahnunternehmen Arriva an eine Firma auf den Cayman Inseln verkauft wurde. Es ist eines der 14 Unternehmen, das von den aktuellen RMT- und ASLEF-Kämpfen betroffen ist. Arriva wurde seit 2010 von der Deutschen Bahn (DB) betrieben. Durch den jetzigen Verkauf für 1,6 Milliarden Euro an die Private-Equity-Gesellschaft I Squared Capital werden weitere »Einsparungen« bei Sicherheit und Qualität befürchtet. Lynch bezeichnete den Arriva-Verkauf von DB an ein Unternehmen in einer Steueroase als Zeichen dafür, was für ein »perverses und korruptes System die Bahnprivatisierung in diesem Land ist«.