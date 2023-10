SPD-Bundeskanzler Scholz fordert »Abschiebungen im großen Stil« – Bündnis Seebrücke kritisiert menschenfeindliche Politik

Marcus Brandt/dpa Auf der Flucht, bis der Krieg endlich vorbei ist: Ukrainische Schutzsuchende in Hamburg (14.3.2022)

Die Hilfsorganisation für Geflüchtete »Seebrücke« kritisierte am Wochenende mit Blick auf dessen Forderung nach »Abschiebungen im großen Stil« in einer Pressemitteilung die Politik von Bundeskanzler Scholz:

Am vergangenen Freitag äußerte Bundeskanzler Olaf Scholz zur aktuellen Migrationsdebatte, dass Abschiebungen im großen Stil vorangetrieben werden sollen und dass Menschen ohne Schutzstatus kein Recht haben, länger in Deutschland zu leben.

Dies kommentiert Maria Sonnek von der Seebrücke: »Wir müssen endlich im großen Stil für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Es braucht mehr soziale Politik für alle Menschen und vor allem für die Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Wir brauchen mehr soziale Absicherung auch für Menschen, die nach Deutschland kommen und Schutz suchen vor menschenfeindlichen Lebensbedingungen.«

Leni Hintze von der Seebrücke ergänzt: »Und wir brauchen ganz sicher keinen Bundeskanzler, der davon spricht, dass wir endlich im großen Stil abschieben müssen. Wir verurteilen die Aussagen von Olaf Scholz. Wir erwarten von einer sozialdemokratischen Partei, dass sie für soziale und solidarische Politik steht und nicht, dass sie entmenschlicht Hass schürt und den rechten bis rechtskonservativen Parteien mit ihrer rassistischen Abschottungspolitik recht gibt. Das ist ein fatales Zeichen an schutzsuchende Menschen und an Menschen, die in einer freiheitlichen, solidarischen, gerechten Gesellschaft leben wollen und dafür kämpfen!«

Zur Ankündigung einiger Mitglieder von Die Linke, eine neue Partei gründen zu wollen, hat der Landesvorstand der niedersächsischen Linkspartei am 22. Oktober 2023 einstimmig eine Erklärung beschlossen. Darin heißt es:

Gerade heute ist eine starke und geeinte Linke notwendig: Die Bundesregierung legt die Axt an den Sozialstaat, Milliarden werden für Aufrüstung ausgegeben, Diplomatie zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine steht für die Regierung offenbar nicht an erster Stelle, die Pläne der Regierung für eine Wärmewende sind unsozial und ökologisch ineffektiv, und die CDU paktiert mit der AfD. Wer in dieser politischen Situation die Linke in Deutschland spaltet, der handelt verantwortungslos und verfolgt keine politischen, sondern offenbar allein egoistische Ziele. Statt eine starke Linke aufzubauen und sich an der Seite der Beschäftigten geschlossen gegen die unsoziale Politik der Bundesregierung zu stemmen, dem Rechtsruck gemeinsam mit anderen Demokrat*innen einen Riegel vorzuschieben und friedliche Außenpolitik zu stärken, fahren einzelne Bundestagsabgeordnete einen politischen Geisterfahrerkurs. Das ist verantwortungslos, geschichtsvergessen und betreibt im Ergebnis das Geschäft von Ampel-Regierung, Union und AfD. Die Gründer*innen einer neuen Partei laden nun eine historische Schuld auf sich. Denn es war doch gerade die Lehre aus den Jahren der Politik der Massenverarmung durch die Hartz-IV-Gesetze unter Gerhard Schröder, dass eine bundesweite Partei links der Sozialdemokratie notwendig ist: für soziale Gerechtigkeit, für friedliche Außenpolitik, als Vertretung der Interessen der Menschen in Ostdeutschland, für konsequente Umwelt- und Klimapolitik gegen Profitinteressen und gegen rechts. Diese Errungenschaft zerschlagen einige wenige, um auf Kosten von Millionen von Wähler*innen ihre egoistischen Ziele zu verfolgen.